Man Utd se prépare à recruter ensuite l’attaquant de Barcelone avec le vétéran du Real Madrid ; Arsenal fait pression pour un homme du PSG à 60 millions d’euros

Manchester United est en pourparlers sur un accord pour un attaquant de Barcelone et a également été autorisé à recruter un vétéran du Real Madrid, Liverpool remporte la course pour un milieu de terrain de Serie A, tandis qu’Arsenal envisage sérieusement de recruter un meneur de jeu du PSG pour 60 millions d’euros.

MAN UTD PARLE D’UN ACCORD POUR L’HOMME DE BARCELONE AVEC UNE CLAUSE DE 500 M€

L’attaquant de Barcelone Vitor Roque a été autorisé à rejoindre Manchester United cet été après que les géants de la Liga ont mis le Brésilien en vente, selon des rapports solides en Espagne et au Brésil.

L’adolescent a seulement déménagé à Barcelone en janvier 2024 de l’Athletico Paranaense après une longue course-poursuite par les Blaugrana. Arrivé avec de grands espoirs et ayant été pressenti comme la prochaine grande nouveauté du Brésil, le joueur de 19 ans a signé un contrat de sept ans et demi qui contenait une énorme clause libératoire de 500 millions d’euros.

Cependant, quelques mois plus tard, les géants de la Liga ont radicalement changé leurs plans, et sont désormais prêts à faire évoluer le joueur après seulement 13 apparitions et deux buts.

Faute de minutes au Camp Nou, son agent aurait exprimé sa colère face à la situation à Xavi Hernández et au directeur sportif Deco, qui, s’étant indigné des plaintes, ont décidé de tirer profit de la star.

Par conséquent, COMME rapporte maintenant que la décision a été prise de laisser l’adolescent partir – son nom étant diffusé auprès d’un certain nombre de prétendants potentiels.

Un vif intérêt pour sa signature viendrait de Chelsea, très à la recherche d’un nouvel attaquant, de Flamengo – cherchant un remplaçant à Gabriel Barbosa – et de Naples, qui planifient sa vie après Victor Osimhen.

Cependant, le plus grand intérêt pour Vitor Roque vient des Diables Rouges et il semblerait que des discussions avec son agent concernant un transfert à Old Trafford soient déjà en cours.

Bien qu’aucun montant n’ait été mentionné pour l’attaquant, Barcelone voudra probablement récupérer son argent pour le joueur, après avoir investi 50 millions d’euros pour l’amener en Liga plus tôt cette année.

Man Utd donne également la chance de recruter l’attaquant du Real Madrid

Manchester United est déterminé à renforcer ses options offensives cet été avec le départ d’Anthony Martial en tant qu’agent libre et avec les difficultés de Rasmus Hojlund devant le but brutalement mises à part par Gary Neville et Jamie Carragher dans Monday Night Football.

A NE PAS MANQUER 👉 Le lutteur de Man Utd, Hojlund, est invité à copier la star « débraillée » de Liverpool alors que Carragher met en garde contre un transfert qui « tuerait » l’attaquant

Reconnaissant que l’équipe doit ajouter plus de buts la saison prochaine – United n’a marqué que 52 fois jusqu’à présent en Premier League cette saison, avec seulement sept équipes moins prolifiques – Sir Jim Ratcliffe s’est donné pour mission d’atterrir sur un nouveau numéro 9 cet été. .

Incroyablement, avec des discussions déjà en cours pour l’attaquant brésilien Vitor Roque, ils pourraient en fait chercher à recruter DEUX nouveaux avant-centres cet été, alors qu’ils prétendent également poursuivre le vétéran du Real Madrid Joselu.

Le joueur de 33 ans a été prêté par le Real l’été dernier pour remplacer rapidement Karim Benzema après son départ pour l’Arabie Saoudite.

Et l’ancien leader de Newcastle et Middlesbrough n’a pas déçu, écrivant son nom dans les livres d’histoire des Blancos avec un doublé tardif alors que le Real battait le Bayern Munich pour réserver une place en finale de la Ligue des champions le mois prochain.

Los Blancos prévoient désormais de déclencher une option de 1,5 million d’euros pour rendre permanent son prêt à l’Espanyol – mais prévoient d’encaisser immédiatement en permettant à l’attaquant vétéran de partir moyennant des frais d’environ 5 millions d’euros.

Son expérience et son prix modique en font une option intéressante pour Manchester United, qui réfléchit sérieusement à le ramener en Premier League.

L’ajout des deux stars de la Liga devrait alors donner aux Diables Rouges un éventail d’options offensives la saison prochaine et garantir qu’ils ne manqueront plus du même gaspillage devant le but.

LIVERPOOL AU SIÈGE DU CONDUCTEUR POUR SCELLER UN ACCORD AVEC LES KOOPMEINERS

Liverpool est fermement aux commandes pour signer Teun Koopmeiners avec la valorisation de 60 millions d’euros par l’Atalanta qui devrait exclure officiellement la Juventus de la course et malgré les ventes prévues de Gleison Bremer, Matias Soule et Dean Huijsen. Les Merseysiders peuvent également proposer un package salarial plus attractif au milieu de terrain néerlandais. (Gazzetta du Sport)

Naples est prêt à lancer une offre officielle pour l’attaquant de Gênes Albert Gudmundsson, l’Inter, la Juventus et Tottenham étant également sur les traces de l’international islandais, qui a marqué 14 buts et fourni trois passes décisives lors de sa première saison. (Ciel Italie)

Manchester City et Chelsea sont prêts à rivaliser avec Aston Villa et Liverpool dans la course au défenseur brestois Bradley Locko cet été. Le défenseur international français U21 est valorisé environ 25 M€. (divers)

La Roma prévoit de renvoyer Rasmus Kristensen à Leeds cet été mais est prête à signer Diego Llorente pour un montant d’environ 5 millions d’euros. (Corriere dello Sport)

La Lazio a mis en vente l’ancien joueur de Liverpool Luis Alberto et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi. L’équipe de Serie A veut 30 millions d’euros pour le milieu offensif espagnol, les Merseysiders devant une vente de 20 %, tandis que le milieu de terrain français est proposé à 15 millions d’euros. (Corriere dello Sport)

Le paria de Manchester City, Joao Cancelo, pourrait revenir à Barcelone la saison prochaine – mais plus probablement à nouveau en prêt – les géants de la Liga cherchant d’abord à renforcer d’autres domaines de leur équipe. (Sport)

Paulo Dybala envisage sérieusement de quitter la Roma cet été si le club manque une place en Ligue des champions, sa clause de 12 millions d’euros faisant de lui une cible extrêmement attractive pour les clubs d’Arabie saoudite. (Corriere dello Sport)

Tottenham est prêt à lancer une initiative coûteuse pour amener la star de la Real Sociedad Takefusa Kubo dans le nord de Londres cet été, Ange Postecoglou étant convaincu que l’ailier japonais peut briller en Premier League. (divers)

CHELSEA REÇOIT UN ÉNORME ASCENSEUR DANS LA CHASE DE VICTOR OSIMHEM

Chelsea est la « piste la plus chaude » pour un accord pour signer Victor Osimhen, l’attaquant de Naples indiquant clairement qu’il considère la Premier League et non la Ligue 1 comme sa prochaine destination s’il passe à autre chose. (divers)

Liverpool est toujours sur le radar de Xabi Alonso et l’Espagnol espère les diriger un jour – ainsi que deux de ses autres anciens clubs du Bayern Munich et du Real Madrid, même si le joueur de 42 ans ne sait toujours pas dans quel ordre. (Abendzeitung)

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a donné son approbation à la signature du milieu de terrain du Real Betis Guido Rodriguez, qui arrivera en tant qu’agent libre et s’est vu proposer un contrat de deux ans. (Fabrizio Romano)

Naples a ouvert des négociations sur la nomination d’Antonio Conte comme nouvel entraîneur pour la saison prochaine après que l’ancien patron de Tottenham ait abaissé ses revendications salariales. (Le Mattino)

Xavi Hernández est totalement opposé à l’idée de signer un contrat permanent avec Joao Felix pour Barcelone, après avoir été opposé à son prêt auprès de l’Atletico Madrid l’été dernier. (COMME)

Le Real Madrid a rejeté plusieurs offres pour le défenseur central Rafa Marin après sa saison impressionnante avec Alaves et prévoit de l’introduire dans son équipe première la saison prochaine. (COMME)

Aston Villa progresse dans son projet de recruter Denzel Dumfries cet été et est prêt à payer 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) pour battre Manchester United pour l’ailier de l’Inter Milan. (Gazzetta du Sport)

ARSENAL POUSSE POUR LE TRANSFERT DE XAVI SIMONS

Arsenal et le Bayern Munich envisagent fortement de recruter la star du PSG Xavi Simons cet été après son rôle principal en prêt au RB Leipzig. Les Français valorisent la star aux alentours de 60 M€. Barcelone pourrait encore entrer en lice pour signer à nouveau Simons, mais seulement s’il parvient d’abord à se débarrasser de l’ancien attaquant de Manchester City, Ferran Torres. (Sport)

Le gardien de Liverpool, Adrian, a rendu public son désir de revenir en Liga cet été avec son contrat à Anfield qui expire. (Mucho Deporte)

Le Real Madrid est prêt à faire une approche ferme auprès de Liverpool cet été pour signer Trent Alexander-Arnold dont le contrat à Anfield expire actuellement à l’été 2025. (Fabrizio Romano)

Maurizio Sarri apparaît comme le meilleur candidat pour occuper le poste de Bologne si Thiago Motta part à la fin de la saison, au milieu de l’intérêt signalé de la Juventus, du Bayern Munich et de Manchester United. (Gazzetta du Sport)

Le Bayern Munich a été contraint de renoncer à son intérêt pour la nomination de l’entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, alors qu’il prétendait qu’il en coûterait 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling) pour le racheter de son contrat avec les Eagles. (BILD)

Le Real Madrid a décidé de ne pas poursuivre la signature de Leny Yoro cet été après avoir jugé que la valorisation de Lille à 60 millions d’euros était trop élevée. (COMME)

Bruno Fernandes serait sur le point de quitter Manchester United cet été, la finale de la FA Cup devant être son dernier match pour le club et au milieu de fortes rumeurs selon lesquelles il deviendrait une cible majeure pour les clubs d’Arabie saoudite. (divers)