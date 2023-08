Man Utd retarde sa décision sur l’avenir de Mason Greenwood – sources

Manchester United a retardé l’annonce de l’avenir de Mason Greenwood jusqu’après le début de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

United avait prévu de faire une annonce officielle avant le début de sa campagne de Premier League contre les Wolves à Old Trafford lundi, mais ce ne sera plus le cas.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club avait prolongé le processus pour inclure une phase de consultation après une enquête de six mois sur les circonstances entourant l’arrestation de Greenwood en janvier 2022.

Les responsables de United sont sur le point de s’entretenir avec les parties prenantes, notamment les supporters, les sponsors et l’équipe féminine, dont un certain nombre participent toujours à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La finale de la Coupe du monde est prévue pour le 20 août et des sources de United ont admis qu’il serait difficile de parler avec les joueurs pendant leur absence au tournoi.

United, selon des sources, n’a pas fixé de nouveau délai pour faire une annonce.

Greenwood n’a pas joué pour United depuis plus de 18 mois après son arrestation, soupçonné de tentative de viol et d’agression.

L’affaire pénale contre le footballeur a été abandonnée en février 2023, mais il est resté suspendu de l’entraînement et des matches.

Le joueur de 21 ans a suivi un programme d’entraînement individuel pour se préparer à un éventuel retour au football.