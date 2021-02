Man Utd reprend la deuxième place malgré le fait que Solskjaer soit privé de son personnel à cause de Covid

Manchester United a récupéré la deuxième place avec la victoire – bien qu’Ole Gunnar Solskjaer soit privé de tout son personnel d’entraîneurs à cause de Covid.

L’équipe d’entraîneurs de confiance de Solskajer a été forcée de s’isoler, avec l’ancienne star de United Nicky Butt parmi ceux qui ont été recrutés pour l’aider sur le banc.

Malgré le changement de personnel, United a réussi à remporter la victoire qui les a vu remonter au-dessus de Leicester sur la différence de buts, toujours à 10 points de retard sur le leader en fuite de Manchester City.

Mais la performance était loin d’être convaincante et avec trois de leurs quatre prochains matchs de championnat contre des rivaux directs – Chelsea, City et West Ham – ils devront élever leur niveau s’ils veulent sortir de cette course toujours en contrôle de leurs quatre premiers. destin.

N’ayant récolté que six points sur 15, pour se retirer efficacement de la course au titre et permettre aux autres de rattraper leur retard dans la course pour une place parmi les quatre premiers, United ne pouvait plus se permettre de perdre plus ici.

Newcastle, avec deux victoires lors de ses 13 derniers matchs de championnat, s’est retrouvé fermement dans la lutte pour la survie, et il n’y avait pas de répit pour l’équipe de Steve Bruce ici, laissant Old Trafford les mains vides.

L’équipe de Bruce a donné une petite frayeur à United, l’effort de volée de Joelinton détournant Victor Lindelof et presque rattrapant David de Gea, qui a fait basculer le ballon pour un corner.

De Gea était en faute six minutes plus tard, passant inexplicablement le ballon directement à Joelinton, qui l’a mis au carré à Jonjo Shelvey. Heureusement pour le gardien de but, Shelvey a saboté son effort au-dessus de la barre et dans le stand derrière son but.