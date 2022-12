Man Utd rejoint Atleti et Barca dans la poursuite de Rabiot

Adrien Rabiot, vice-champion du monde, a un certain nombre de clubs qui le suivent après de solides performances au Qatar. Vendeurs Richard/Getty Images

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Les favoris de Man Utd pour signer Rabiot

Manchester United s’affronterait avec l’Atletico Madrid et Barcelone pour la signature du milieu de terrain français Adrien Rabiot.

Le Miroiter dit que même si l’Atletico et le Barça suscitent un vif intérêt pour l’Espagne, le désir du joueur de 27 ans de jouer en Premier League pourrait donner à United l’avantage sur ses rivaux.

2 Connexe

Rabiot a disputé la palpitante finale de la Coupe du monde de dimanche et devrait être l’un des joueurs les plus recherchés au lendemain de la compétition, en particulier avec son contrat existant à la Juventus qui prendra fin en juin prochain.

Sa disponibilité sur un transfert gratuit est parfaite pour le Barça. Cependant, s’il est peu probable que Rabiot accepte une prolongation de contrat à Turin, le Mirror estime que les citations faites par le Français plus tôt dans la Coupe du monde suggèrent qu’il pourrait préférer un retour à Manchester.

Rabiot a passé du temps à l’académie de Manchester City plus tôt dans sa carrière, et pendant qu’il était au Qatar, le vice-champion du monde a déclaré : “J’ai toujours dit que j’aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. J’ai toujours ce désir. J’aimerais aime évoluer en Premier League.”

United aurait failli signer Rabiot lors de la dernière fenêtre de transfert, mais a été rebuté par ses revendications salariales.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– L’intérêt de Chelsea pour la star croate Josko Gvardiol a été bien documenté ces derniers jours et ils sont maintenant prêts à tester les eaux avec une offre de 45 millions de livres sterling, selon le Norme du soir. Gvardiol était l’une des stars de la Coupe du monde et sa valeur a ensuite augmenté, le RB Leipzig étant susceptible d’exiger des frais élevés pour le défenseur central. Chelsea tient à faire le tour de la table des négociations dès que possible, le Real Madrid admettant qu’il souhaite également discuter avec le joueur de 20 ans à la fin de la saison. Leipzig préférerait garder la star jusqu’à la fin de la campagne, mais pourrait être tenté de parler aux Bleus si le chiffre est bon.

– Sofyan Amrabat est également un joueur convoité après la Coupe du monde, et Footmercato rapporte que l’Atletico Madrid s’intéresse au milieu de terrain marocain. Le joueur de 26 ans a aidé son pays à atteindre les demi-finales et une quatrième place au Qatar, et est maintenant très demandé. En plus d’un certain nombre d’équipes de Premier League, l’Atletico serait désormais également intéressé. Le contrat actuel d’Amrabat avec la Fiorentina prend fin l’été prochain, et l’équipe basée à Florence tentera probablement de récupérer environ 60 millions d’euros pour lui en janvier.

– Liverpool et Everton, rivaux du Merseyside, sont entrés dans la course pour signer le milieu de terrain de Birmingham City, George Hall, selon le Courrier quotidien. Le joueur de 18 ans est sur le radar d’un certain nombre de grands clubs, et sa performance lors de la victoire 3-2 de son équipe contre Reading, sa 18e apparition de la saison déjà, n’a fait que renforcer sa réputation. Liverpool donne la priorité à la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund, mais Hall est considéré comme une excellente perspective. Leeds United a tenté de signer Hall l’été dernier mais a été rebuté par l’évaluation de Birmingham.

– L’agent de Stefan de Vrij, Federico Pastorello, a révélé que le défenseur de l’Internazionale pourrait être tenté par un transfert à Tottenham Hotspur en janvier, comme le rapporte Tutomercatoweb. Pastorello a révélé dans une interview exclusive que bien que De Vrij ait de nombreuses options à sa disposition, la perspective de retrouver le patron des Spurs, Antonio Conte, est la plus tentante. Le défenseur de 30 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et l’Inter Milan, qui n’a jusqu’à présent pas réussi à inciter De Vrij à prolonger son contrat avec une nouvelle offre de deux ans, pourrait essayer de le faire bouger. sur la réouverture de la fenêtre de transfert dans la nouvelle année.

– Manchester United avait déjà été présenté comme favori pour décrocher le gardien suisse Yann Sommer, mais Calciomercato estime que l’Inter Milan est également intéressé. Ils rapportent que Sommer a été considéré par le Nerazzurri, bien qu’il y ait un fort sentiment que le stoppeur de 34 ans préférera peut-être rester en Allemagne. Plus tôt dans la semaine, Sky Sports Germany avait également révélé l’intérêt du Bayern Munich. Le contrat de Sommer au Borussia Mönchengladbach touche à sa fin l’été prochain et le Bayern pense que le joueur de 34 ans est le remplaçant idéal du blessé Manuel Neuer. Le Bayern pourrait chercher à voler une marche à la fois sur l’Inter et sur United en agissant en janvier.