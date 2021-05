Man Utd rejette les informations selon lesquelles la porte d’Old Trafford aurait été laissée ouverte lors d’une manifestation de fans

Manchester United a rejeté les informations selon lesquelles des manifestants auraient pénétré à Old Trafford par une porte délibérément ouverte par le personnel du club.

Un groupe de supporters de United a pu se rendre à l’intérieur du stade et sur le terrain lors d’une manifestation destinée aux propriétaires de la famille Glazer dimanche. Cela a conduit au report du choc de la Premier League avec Liverpool.

– Ogden: Qu’est-ce qui a provoqué la colère des fans de Man Utd?

Un communiqué du club publié lundi lis. «À la suite des événements d’hier, alors que de nombreux supporters voulaient exercer leur droit de protester et d’exprimer pacifiquement leur opinion, certains avaient l’intention de perturber la préparation de l’équipe et le match lui-même, comme en témoigne l’activité à l’hôtel Lowry et au stade.

«Les informations dans les médias grand public et sociaux selon lesquelles les manifestants ont pu accéder au stade et au terrain via une porte ouverte par le personnel du club sont complètement incorrectes.

« Après avoir franchi les barrières et la sécurité sur le parvis, certains manifestants ont escaladé les portes au bout du tunnel de Munich, puis ont forcé l’accès à une porte latérale dans le stand, avant d’ouvrir une porte extérieure qui laissait passer d’autres personnes dans le hall et le hall. terrain.

« Une deuxième brèche s’est produite lorsqu’un manifestant a fracassé la porte d’un ascenseur d’accès pour personnes handicapées, permettant à un groupe de pénétrer dans le stand. »

Des sources ont déclaré à ESPN que United ne s’attend pas à une déduction de points en cas de non-respect d’un match, car le report a été convenu avec la Premier League et la police du Grand Manchester.

Les actes de violence commis par une minorité de partisans de la manifestation ont été condamnés par le gouvernement britannique. Le club et la police ont ouvert une enquête sur les événements entourant la manifestation, y compris les blessures subies par deux policiers à la suite d’affrontements alors que les manifestants étaient éloignés du stade.

La déclaration a continué: «La majorité de nos fans ont condamné et condamneront les dommages criminels, ainsi que toute violence envers le personnel du club, la police ou d’autres supporters, et cela devient maintenant une affaire de police.

« Le club ne souhaite pas voir des manifestants pacifiques punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et imposera également ses propres sanctions à tout détenteur d’abonnement ou membre identifié, conformément à la politique de sanctions publiée. » sur le reprogrammation du match et toute implication possible sur d’autres matches seront annoncés après discussion et accord avec la Premier League.

« Nous restons engagés dans le dialogue et l’engagement avec nos fans via le forum des fans et d’autres canaux appropriés. »