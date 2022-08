Man Utd regarde Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio alors qu’Erik ten Hag se démène pour la profondeur du milieu de terrain

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Milinkovic-Savic sur la liste de Man Utd

Manchester United est sur le point de se concentrer sur Sergej Milinkovic-Savic alors qu’Erik ten Hag cherche à acquérir un milieu de terrain central avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon le Télégraphe.

L’équipe de Premier League n’a pas été en mesure de décrocher un objectif prioritaire au milieu de terrain cet été, n’ayant pas réussi à s’entendre sur des conditions personnelles avec Barcelone. Frenkie de Jongmais le dernier indique qu’ils vont maintenant intensifier leur approche pour la star de la Lazio de 27 ans comme alternative.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait également pris contact avec la Juventus au sujet de la signature du milieu de terrain Adrien Rabiot. United pense que la Juve est prête à laisser partir Rabiot, 27 ans, et l’international français souhaiterait déménager à Old Trafford et jouer en Premier League. La mère et agent de Rabiot, Véronique, a entamé des pourparlers préliminaires.

Milinkovic-Savic a inscrit 11 buts et 11 passes décisives pour la Lazio la saison dernière, avec une forme qui l’a déjà vu lié à plusieurs équipes de Premier League. La star serbe pourrait maintenant être tentée de quitter l’Estadio Olimpico où il se trouve actuellement dans les 12 derniers mois de son contrat.

Corriere dello Sport a suggéré que l’équipe de Maurizio Sarri serait disposée à envisager des offres d’environ 50 millions d’euros pour se séparer de lui. Parmi les autres clubs qui ont déjà manifesté leur intérêt pour Milinkovic-Savic figurent Newcastle United, Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain.

Manchester United a besoin d’un milieu de terrain et vise l’éternel cible de la Premier League, Sergej Milinkovic-Savic. Marco Rosi – SS Latium/Getty Images)

PAPIER GOSSIP

– Luis Muriel est le dernier joueur à être ajouté à la liste restreinte de Newcastle United, selon Tutosport. L’attaquant polyvalent de 31 ans a contribué à 17 buts en 27 apparitions pour l’Atalanta la saison dernière, et il est également censé être sur le radar de la Juventus. L’Atalanta envisagerait des alternatives potentielles si elle recevait une offre acceptable des Magpies.

– Destin Udogie est sur le point de rejoindre Tottenham Hotspur, rapporte Fabrice Romano. Des pourparlers ont eu lieu avec l’Udinese la semaine dernière pour l’ailier de 19 ans, et il semble que le club de Premier League ait remporté la course pour obtenir sa signature. Il rejoint pour un montant supérieur à 20 millions d’euros, bien qu’il soit rapporté qu’il restera à l’Udinese jusqu’en 2023

– Les pourparlers sur un nouveau contrat ont commencé entre Chelsea et le gardien de but Édouard Mendyrévèle la Courrier quotidien. Bien qu’il lui reste encore trois ans sur son contrat actuel, il est entendu que le gardien de but de 30 ans a l’un des salaires les plus bas à Stamford Bridge, bien qu’il soit considéré comme l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. On s’attend à ce qu’il reçoive une augmentation après ses performances impressionnantes depuis son arrivée de Rennes en 2020.

– Boca Juniors est sur le point de signer l’ancien gardien de but de Manchester United Sergio Romerorévèle Journaliste sportif du TYC Leandro Aguilera. Le joueur de 35 ans signera un contrat de deux ans avec le club, et cela deviendra officiel après avoir terminé son examen médical. Romero a passé la saison dernière en Serie A avec Venezia, où il a disputé 16 matches de championnat pour l’équipe depuis reléguée.

– Gerard pique est prêt à accepter une deuxième baisse de salaire, écrit sport. Après avoir signé un accord de la même manière en 2021, il semble que le défenseur central de 35 ans soit prêt à essayer d’aider Barcelone à modifier ses problèmes actuels avec sa structure salariale pour la deuxième fois. Il est rapporté qu’il est confiant de gagner des minutes de départ la saison prochaine et espère convaincre le manager Xavi Hernandez de sa place après avoir commencé à voir moins de temps sur le terrain lors de la prochaine campagne.

– La Juventus envisage de passer à autre chose Moise Kean avant la fermeture du mercato, selon Calciomercato. Il a fait 32 apparitions en Serie A la saison dernière, mais il aurait bouleversé Massimiliano Allegri après avoir raté une réunion d’équipe. L’Atletico Madrid et le PSG ont tous deux été liés à l’attaquant de 22 ans, et le Bianconeri espèrent que l’équipe de Ligue 1 sera disposée à faire un geste pour lui après son précédent prêt réussi au Parc des Princes. Kean entame la deuxième saison d’un contrat de prêt de deux ans avec la Juventus d’Everton.