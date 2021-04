Gary Neville a qualifié la famille Glazer de « charognards » pour le rôle de Man Utd dans la proposition de Super League européenne – et a déclaré qu’ils devraient être « expulsés » du club.

United sera l’un des 15 membres fondateurs de la ligue si elle va de l’avant, et lors du dévoilement officiel de la compétition dimanche, Joel Glazer, le fils du propriétaire du club, Malcolm, a été cité comme qualifiant les propositions de « nouveau chapitre pour le football européen ».

















Gary Neville et Jamie Carragher discutent fortement de leurs réflexions sur les nouveaux plans de la Super League européenne et sur ce que cela signifierait pour l’avenir du football.



Neville était toujours un joueur à United en 2005 lorsque la famille Glazer a pris possession du club – ce qui en soi était controversé parmi sa base de fans – et a déclaré Football du lundi soir pourquoi leur dernière controverse l’avait poussé à croire qu’il devrait y avoir un changement de régime à Old Trafford.

Il a déclaré: « Je me sens un peu complice, je suis resté assez silencieux en ce qui concerne les Glazers au fil des ans. Je l’ai fait parce que j’ai pensé que lorsque le club a été repris en tant que Plc, vous saviez qu’il pouvait être acheté. C’était hors du contrôle des joueurs, des fans et de tout le monde.

La proposition de prise de contrôle de Manchester United par Malcolm Glazer en 2005 a été accueillie par un certain nombre de protestations de fans – et le développement d’une nouvelle équipe, le FC United de Manchester, par des supporters mécontents.



« Je crois en un marché libre, et j’ai toujours pensé ‘quelle est la réponse aux vitriers? Qui les enlève? La Russie, la Chine, l’argent de l’État pour les 2-3 milliards de livres sterling dont il aurait besoin?

« Je suis resté silencieux parce que c’est toujours Manchester United, vous pouvez toujours regarder les gars jouer, je peux être heureux et triste, je peux toujours regarder le football dans ce pays, ils rapportent des dividendes, je peux vivre un peu avec ça. , mais ce avec quoi je ne peux pas vivre, c’est d’attaquer tous les fans de football de ce pays.

« Ils ont dépassé le cap. Ce sont des charognards et ont besoin de quitter ce club de football et de quitter ce pays. Nous devons nous unir. Il est peut-être trop tard, il y aura des gens à Manchester United, des fans 15 il y a des années, qui dira qu’il est trop tard. Il n’est jamais trop tard, nous devons arrêter cela. C’est absolument essentiel que nous le fassions.

« Nous savons que Manchester United a plus d’argent. Arsenal a plus d’argent, Liverpool a plus d’argent. Nous pouvons vivre avec ça, il y aura toujours des meilleurs clubs qui auront plus d’argent. Mais ils peuvent être battus par Sheffield United ou faire match nul avec Fulham. Et ils essaient de retirer cela pour créer un football de franchise. Jamais. Cela ne peut jamais arriver.

Le format proposé pour le nouveau concours



« Ces six propriétaires, j’espère qu’ils haletent fort et mal à l’aise et que leur estomac se retourne. Et les joueurs qui jouent pour ces clubs, je ne peux pas m’asseoir ici et dire aux joueurs de Manchester United et de Liverpool de faire la grève, parce que ce ne serait pas juste.

«Mais les gars, si vous l’avez en vous, vous pouvez arrêter ça. Vous pouvez vous mobiliser. Jurgen Klopp peut l’arrêter, c’est un homme intègre. Ole Gunnar Solskjaer peut l’arrêter, c’est un homme intègre. Ils peuvent tous contribuer à l’arrêter. Et nous devons nous unir maintenant, parce que cela a été soutenu par six familles riches, sur l’intégrité de notre sport national, et il doit être arrêté. «

Carragher: La Super League « détournera la génération de supporters »

















Jamie Carragher a le sentiment que la Super League deviendra ennuyeuse pour les fans de football et que toute une génération de supporters perdra tout intérêt pour le sport.



L’ancien capitaine de Liverpool, Jamie Carragher, a accusé les propriétaires des Reds, Fenway Sports Group (FSG), d’avoir profité du succès historique du club pour devenir l’un des 12 « clubs fondateurs » de la Super League européenne.

Avant le voyage de Liverpool à Leeds le Monday Night Football, les fans de l’équipe ont érigé des banderoles devant Anfield indiquant: « Les fans du LFC contre la Super League européenne » et « Honte à vous – RIP LFC – 1892-2021 ». Le manager Jurgen Klopp avait lui-même déclaré en 2019 qu’il espérait que la ligue « n’arriverait jamais », et est resté fidèle à ses commentaires avant le coup d’envoi à Elland Road.

Carragher a déclaré que les fans deviendraient désintéressés par la répétitivité de la configuration proposée de 15 clubs fondateurs participant chaque année à la Super League européenne, et que cela détournerait complètement une génération de fans du football.

















Jurgen Klopp dit qu’il aime la nature compétitive du football, a aimé participer au football de la Ligue des champions et a toujours été contre l’idée de la formation d’une Super Ligue européenne.



Il a dit Football du lundi soir: « Du point de vue de mon propre club, la seule raison pour laquelle Liverpool est dans ce domaine ou a une chance d’y être, c’est parce qu’ils ont remporté six Coupes d’Europe et 20 titres – un seul est venu de la FSG. Ils ont utilisé celui de Liverpool. l’histoire, en revenant à Bill Shankly et avant cela, pour entrer dans la ligue et se remplir les poches.

« Cette propriété a acheté Liverpool sur le dos d’autres propriétaires américains qui géraient mal le club, et les fans les ont fait sortir. Ils ont obtenu le club pour un vol, il vaut maintenant six ou sept fois plus. »

« Comme Jurgen Klopp l’a dit dans sa citation de 2019, les gens vont devenir très, très ennuyés de Liverpool contre le Real Madrid. C’était excitant parce que nous ne les avions pas joués depuis 2009 ou quelque chose comme ça. C’est ce qui était spécial dans le football européen et les gens. oubliez ça, les gens s’ennuieraient très vite du football.

« Les gens du monde entier commencent, je pense, à se détourner du football. Je pense que le VAR est un gros problème avec ça. Que vous soyez d’accord ou non, les gens n’aiment pas ça. Ceci en plus de ça Cela va détourner une génération de supporters qui ont grandi en aimant le football parce que ça va devenir ennuyeux, il n’y a absolument rien là-bas.

« Je pense, à l’avenir, à quoi vais-je m’exciter? Je suis un expert mais j’adore regarder Liverpool et je les adore marquer un but. Le football peut vous emmener dans un endroit que nulle part ailleurs ne le peut. Cela ne sera jamais possible. vous ramener à cet endroit si cela est autorisé. «

