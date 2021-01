Il semble de plus en plus improbable qu’Ole Gunnar Solskjaer ajoutera à son équipe avant la fermeture de la fenêtre de janvier lundi, mais il y a encore beaucoup de discussions sur les transferts à Old Trafford.

Solskjaer cherche toujours à décharger certains de ses hommes marginaux, tout en alignant ses canards avant l’été.

Les goûts de Jesse Lingard et Marcos Rojo pourraient bien bouger ce mois-ci ou à la fin de la saison.

Et après avoir gardé leurs chéquiers assez secrets, il pourrait y avoir beaucoup plus de mouvement de United dans les mois à venir.

Dans cet esprit, voici les dernières mises à jour et rumeurs.

Ne vous inquiétez pas, ce n’est plus Juan Sebastian Veron.

Non, cette fois, United a hâte de débarquer l’ailier brésilien Gabriel Veron de Palmeiras.

Le prodige de 18 ans a impressionné les dépisteurs de United, ainsi que ceux de ses rivaux Man City, qui souhaitent également recruter le jeune.