L’horloge tourne rapidement sur une autre fenêtre de transfert.

Cela a été relativement calme pour Manchester United, l’arrivée d’Amad Diallo d’Atalanta étant le plus gros titre à ce jour.

Mais les rumeurs ne manquent pas encore et l’avenir de Jesse Lingard continue d’attirer l’attention.

Le milieu de terrain a passé cette saison en marge à Old Trafford et a hâte de déménager à West Ham dans le but de relancer sa carrière.

Les négociations sur le déménagement ont été longues pendant une grande partie de la semaine, mais il est entendu qu’un accord a été conclu jeudi.

Pendant ce temps, United est lié à un ancien attaquant de Manchester City et Sergio Romero aurait un prétendant en Premier League.

Voici le tour d’horizon des transferts de vendredi à Manchester United.

Manchester United s’est vu offrir la possibilité de recruter l’attaquant rom en disgrâce, Edin Dzeko, selon des informations en provenance d’Italie.