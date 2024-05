Man Utd « propose » Mason Greenwood à Barcelone dans le cadre d’un accord d’échange contre la « très grave erreur » de Laporta

Man Utd est prêt à offrir Mason Greenwood en échange de l’attaquant de Barcelone Vitor Roque, selon des informations en Espagne.

Le joueur de 22 ans, prêté à Getafe, en Liga, a été accusé de tentative de viol et d’agression, mais le ministère public de la Couronne a annoncé en février de l’année dernière que l’affaire avait été abandonnée.

Homme Utd le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe a déclaré en février qu’une nouvelle décision serait prise cet été concernant Greenwood, maintenant qu’INEOS s’est vu confier le contrôle des opérations de football à Old Trafford.

Les informations de l’année dernière selon lesquelles Man Utd envisageait de le retenir à la suite d’une enquête interne ont suscité un tollé général et Ratcliffe a reconnu qu’une décision devra être prise au retour de Greenwood sur ce qui se passera ensuite – mais a insisté sur le fait que rien n’avait encore été finalisé.

« Il est clair que nous devons prendre une décision. Aucune décision n’a été prise », a déclaré Ratcliffe lors d’un point de presse pour marquer la finalisation de son achat d’une participation minoritaire dans Man Utd.

Lorsqu’on lui a demandé si la situation de Greenwood serait une « nouvelle décision », Ratcliffe a répondu : « Oui, nous le ferons. Absolument. Nous prendrons une décision et nous la justifierons d’une manière ou d’une autre.

Ratcliffe a ajouté : « Il est évidemment prêté, mais il n’est pas le seul – nous avons un ou deux footballeurs avec lesquels nous devons traiter et nous devons prendre une décision, alors nous le ferons. »

Mais des rapports récents indiquent que Man Utd envisage de le vendre cet été, un certain nombre de clubs espagnols étant intéressés après son bon prêt à Getafe cette saison.

Et maintenant, des rapports en Espagne indiquent que Man Utd est intéressé par l’attaquant de Barcelone Roque – qui a signé pour les géants catalans de l’Athletico Paranaense l’été dernier pour 60 millions d’euros – et les Diables Rouges ont « proposé » Greenwood dans le cadre d’un accord pour le Brésilien,

Le rapport affirme que Roque a été « l’une des grandes déceptions de la saison » après avoir marqué deux buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues pour l’équipe de la Liga.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, pense qu’il « a commis une très grave erreur en signant l’international brésilien » et maintenant Man Utd « envisage un échange dans lequel Mason Greenwood serait l’autre protagoniste ».

Greenwood « ne pense pas revenir à Old Trafford » cet été et Man Utd « a l’intention de profiter du fait que le Barça a Greenwood à l’ordre du jour ».

