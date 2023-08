Man Utd proche d’un accord avec Bayindir ; Henderson prêt à sortir-sources

Manchester United est sur le point de recruter le gardien Altay Bayindir et de permettre à Dean Henderson de déménager à Crystal Palace, ont déclaré des sources à ESPN.

United devrait signer Bayindir de Fenerbahce pour environ 4,9 millions d’euros (5,29 dollars), tandis qu’Henderson est sur le point de rejoindre Palace dans le cadre d’un accord permanent d’une valeur de 20 millions de livres sterling.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Bayindir a déjà passé son examen médical et est prêt à signer une fois le déménagement d’Henderson terminé.

Henderson a été nommé sur le banc lors de la victoire 3-2 de United contre Nottingham Forest samedi et s’est rendu à Londres après le match pour passer un examen médical et négocier ses conditions personnelles. Le directeur sportif du Palace, Dougie Freedman, était dans la foule à Old Trafford samedi.

Bayindir, sélectionné cinq fois par la Turquie, arrivera en tant que n°2 devant le premier choix André Onana, arrivé de l’Inter Milan plus tôt cet été.

Des sources ont également déclaré à ESPN que United étudiait la possibilité de recruter un arrière gauche avant la date limite de transfert de vendredi pour compenser la perte de Luke Shaw.

Shaw pourrait être absent jusqu’en novembre en raison d’une blessure musculaire tandis que Tyrell Malacia fait face à une période similaire sur la touche en raison d’une blessure au genou.

Le troisième choix Brandon Williams, qui faisait partie de l’équipe lors de la tournée préparatoire aux États-Unis, a rejoint Ipswich Town en prêt. Cela signifiait que Diogo Dalot, généralement arrière droit, était obligé de remplacer à gauche contre Forest.

Des sources ont déclaré à ESPN que United étudiait des options, notamment Marcos Alonso, Marc Cucurella et Sergio Reguilón.