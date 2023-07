Man Utd prévoit des pourparlers sur le contrat de De Gea au milieu d’une impasse – sources

Manchester United prévoit des entretiens en face à face avec David de Gea dans le but de résoudre son impasse contractuelle, ont déclaré des sources à ESPN.

L’accord existant de De Gea à Old Trafford expire officiellement vendredi lorsque le gardien de but deviendra agent libre. Il se marie ce week-end et des sources ont déclaré à ESPN que United permettait au joueur de 32 ans de passer du temps avec sa famille en Espagne sans interruption.

Cependant, les patrons du club, dont le directeur du football John Murtough, souhaitent rencontrer De Gea en personne pour discuter de sa situation contractuelle.

Le manager Erik ten Hag a déclaré publiquement qu’il souhaitait que l’Espagnol reste, bien que le club ait tenu à réduire son salaire hebdomadaire d’environ 375 000 £ par semaine.

United avait la possibilité de prolonger l’accord de De Gea d’un an jusqu’en 2024, mais a décidé de ne pas déclencher la clause.

Des sources ont déclaré à ESPN que United discutait également avec les représentants d’André Onana en vue de faire une offre pour le gardien de l’Inter Milan.

Ten Hag connaît bien l’international camerounais après leur passage à l’Ajax. On s’intéresse également à Diogo Costa du FC Porto et à David Raya de Brentford.

United a prolongé le contrat de Tom Heaton pour une autre année et Dean Henderson est revenu au club après avoir passé la saison dernière en prêt à Nottingham Forest.

Forest tient à signer définitivement Henderson après avoir évité la relégation de la Premier League la saison dernière.