Man Utd pourrait être contraint de vendre Marcus Rashford | L’Allemagne va snober Thomas Tuchel pour Jurgen Klopp – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Tous les top stories et rumeurs de transfert des journaux du dimanche…

DAILY STAR LE DIMANCHE

Manchester United craint d’être contraint de vendre Marcus Rashford l’été prochain.

La FA allemande snobera Thomas Tuchel en faveur d’attendre Jurgen Klopp lorsqu’il s’agira de nommer son prochain patron international.

Image:

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a impressionné pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar





LE SOLEIL LE DIMANCHE

Manchester United et Newcastle risquent une énorme pénalité s’ils veulent débarquer la star de Brighton Moises Caicedo.

L’attaquant canadien Jonathan David souhaite un transfert en Premier League.

Les loups sont les premiers favoris pour l’arrière gauche argentin Marcos Acuna.

La star belge Eden Hazard envisagerait de prendre sa retraite du football international.

Marcelo Bielsa devrait devenir le nouveau patron de l’Uruguay.

Arsenal a perdu 4-2 contre Watford lors d’un match amical à huis clos plus tôt samedi.

Manchester United aurait tenté d’échanger Donny van de Beek contre la star de la Juventus Weston McKennie, selon un procureur.

Le fils de Marcelo, Enzo Alves Vieira, a signé un contrat professionnel avec le Real Madrid.

La star uruguayenne Jose Gimenez pourrait être bannie pour 15 matchs après avoir donné un coup de coude à un officiel de la Fifa alors que son équipe était éliminée de la Coupe du monde.

Granit Xhaka est sur le point d’esquiver une sanction de la Fifa malgré la levée de son interdiction des manifestations politiques.

MIROIR DU DIMANCHE

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Allcott et Zac Djellab rejoignent Kyle Walker pour The Heated Debate où ils discutent de ce qui pourrait être la prochaine étape pour Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo est toujours ouvert aux offres car la superstar portugaise n’a toujours pas décidé d’accepter ou non une offre de 173 millions de livres sterling par an d’Al-Nassr en Arabie saoudite – et qu’il ne déterminera son avenir qu’après la Coupe du monde.

COURRIER LE DIMANCHE

Manchester United est prêt à payer la clause de libération de 51,4 millions de livres sterling du milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi, selon des informations.

Darwin Nunez a présenté des excuses émotionnelles au peuple uruguayen après que les Sud-Américains n’aient pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde.

L’OBSERVATEUR

Les supporters de la Serbie ont affiché des slogans fascistes et lancé des chants racistes envers les Albanais de souche lors du match de leur équipe contre la Suisse vendredi soir, selon un témoignage oculaire.

L’ATHLÉTIQUE

Denzel Dumfries a décrit les liens avec Chelsea comme un “compliment”, mais a déclaré qu’il “se concentrait sur rien d’autre que l’équipe nationale et l’Inter Milan”.

Ben White ne voyagera pas avec l’équipe d’Arsenal pour leur camp d’entraînement à Dubaï.

Le défenseur du Bayern Munich Matthijs de Ligt a déclaré qu’il était “d’accord” pour ne pas commencer pour les Pays-Bas à la Coupe du monde 2022 car il “s’attendait à ne rien jouer” sous Louis van Gaal au Qatar.

EXPRESS DU DIMANCHE

Liverpool aurait fait une offre pour la star de l’AC Milan Ismael Bennacer, qui devrait être en rupture de contrat avec les géants italiens à la fin de la saison prochaine.

TÉLÉGRAPHE DU DIMANCHE

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson de Soccer Saturday analyse le parcours potentiel de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde au Qatar



Les joueurs anglais décrocheront des bonus d’environ 400 000 £ chacun pour avoir remporté la Coupe du monde et devraient gagner plus grâce aux avenants si leur tournoi se termine dans la gloire au cours des quinze prochains jours.

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Jens Scheuer, est devenu l’un des principaux candidats au poste de direction vacant du club de Super League féminine Brighton & Hove Albion.

Le All England Club a été critiqué par les députés locaux pour son approche autoritaire du nouveau site de développement du Wimbledon Park Golf Club voisin.

COURRIER DU DIMANCHE

Un représentant de l’attaquant égyptien Mohamed ‘Afsha’ Magdy a affirmé que le Celtic avait pris contact avec un transfert potentiel vers les champions écossais.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Le Celtic a été lié à la star néerlandaise Said Hamulic.