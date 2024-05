Sir Jim Ratcliffe aurait mis les roues en mouvement pour aider Manchester United à décrocher un attaquant de premier plan de Barcelone cet été – et prévoit d’obtenir la signature du joueur en proposant Mason Greenwood dans le cadre d’un accord d’échange direct.

Les Red Devils ont choisi de prêter Greenwood à Getafe pour la saison l’été dernier après avoir décidé cela dans le meilleur intérêt de sa carrière qui avait été mise de côté pendant 18 mois alors qu’il attendait un procès devant la Crown Court pour un certain nombre d’accusations graves. Et alors que les poursuites ont été abandonnées par le Crown Prosecution Service, Manchester United a décidé de le laisser reprendre sa carrière en Espagne avec la troisième équipe de la capitale.

Le transfert à Getafe a certainement fait sourciller, mais les ménés espagnols ont rapidement pris le joueur de 22 ans sous leur aile et il n’a pas tardé à rattraper le temps perdu avec un certain nombre d’excellentes performances.

En effet, Greenwood a marqué 10 buts et contribué six autres passes décisives sur un total de 33 matches ; forme qui a attiré l’attention d’un certain nombre d’équipes de grande envergure.

Et comme son contrat avec United expire en juin 2025, l’actionnaire minoritaire de United, Ratcliffe, a admis qu’une décision serait prise sur son avenir à long terme à la fin de la campagne en cours.

« Il est clair que nous devons prendre une décision. Aucune décision n’a été prise », a déclaré Ratcliffe lors d’un point de presse pour marquer la finalisation de son achat d’une participation minoritaire dans Man Utd.

Lorsqu’on lui a demandé si la situation de Greenwood serait une « nouvelle décision », Ratcliffe a répondu : « Oui, nous le ferons. Absolument. Nous prendrons une décision et nous la justifierons d’une manière ou d’une autre.

Mason Greenwood : Man Utd prêt à laisser avancer

Ratcliffe a poursuivi : « Il est évidemment prêté, mais il n’est pas le seul – nous avons un ou deux footballeurs avec lesquels nous devons traiter et nous devons prendre une décision, alors nous le ferons. »

Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles United pourrait offrir à Greenwood une nouvelle chance à Old Trafford la saison prochaine, mais les informations que nous avons obtenues sur TEAMtalk sont que les Red Devils chercheront à déplacer le joueur au meilleur prix possible cet été. À cette fin, Greenwood n’aura aucun moyen de revenir à United, le joueur lui-même souhaitant également poursuivre sa carrière à l’étranger.

Malgré cela, TEAMtalk a appris que la Premier League s’intéresse à Greenwood de la part de deux clubs anonymes.

Mais avec la préférence du joueur de continuer à l’étranger, des sources nous ont indiqué que l’Atletico Madrid était en tête de file pour la signature de Greenwood.

Leurs chances ont apparemment été renforcées par le fait que les prétendants rivaux de Barcelone ont décidé de ne pas prendre une décision, leur attention étant principalement tournée vers la capture du brillant ailier de l’Athletic Club, Nico Williams.

Cependant, avec des informations publiées mardi selon lesquelles United étudie un éventuel accord pour l’attaquant de Barcelone Vitor Roque, qui a été mis à disposition pour un transfert, il est désormais affirmé qu’un éventuel accord d’échange est désormais en discussion.

Ratcliffe propose un accord d’échange pour une star indésirable de Barcelone

L’attaquant brésilien a déménagé à Barcelone en janvier, après avoir accepté sa signature pendant la fenêtre estivale pour un montant de 60 millions d’euros en provenance de l’Athletico Paranaense.

Considéré à l’époque comme le prochain grand attaquant espoir du Brésil, Vitor Roque a depuis eu du mal à être à la hauteur de ce battage médiatique et a été limité à seulement 13 apparitions pour Barcelone, marquant seulement deux buts.

En conséquence, le président des Blaugrana, Joan Laporta, a déjà décidé de déplacer l’attaquant cet été, faisant circuler son nom auprès d’un certain nombre de prétendants potentiels.

Et tandis que Laporta aura du mal à récupérer l’intégralité de son investissement, les équipes ne manquent pas d’envisager une approche pour l’international brésilien, autrefois sélectionné.

Cependant, le premier geste vient maintenant de Ratcliffe, qui serait désireux d’amener le joueur de 19 ans à Old Trafford pour assurer la couverture et la compétition de Rasmus Hojlund la saison prochaine.

Et avec des rapports en Espagne affirmant que Laporta pense qu’il « a commis une très grave erreur de transfert en signant le Brésilien », il est affirmé que Man Utd « envisage un échange dans lequel Greenwood serait l’autre protagoniste ».

De plus, comme Greenwood « ne pense pas à retourner à Old Trafford » cet été, Man Utd « a l’intention de profiter du fait que le Barça a Greenwood à l’ordre du jour ».

Un échange direct pourrait constituer une solution importante pour toutes les parties, Ratcliffe considérant cette décision comme une option parfaite pour augmenter sa puissance de feu la saison prochaine.

United n’a marqué que 52 buts en 36 matchs jusqu’à présent cette saison, loin du meilleur buteur de la Premier League, Arsenal, qui a marqué 93 fois bien qu’il ait joué un match de plus au moment de la rédaction de cet article.