Man Utd « offre une signature estivale totalement condamnée » plus 47 millions de livres sterling à Barcelone pour le remplacement de Varane

Man Utd a offert 47 millions de livres sterling plus Mason Mount afin de recruter le défenseur de Barcelone Ronald Araujo cet été, selon des informations.

Les Diables Rouges pourraient connaître de gros changements cet été après leur deuxième saison décevante sous Erik ten Hag, qui a laissé le Néerlandais sous pression.

Sir Jim Ratcliffe a conclu un accord pour acheter 27,7 pour cent du club à la famille Glazer plus tôt cette année et il cherche à remanier le service de recrutement et à investir dans l’infrastructure du club.

Omar Berrada devrait devenir le nouveau PDG du club cet été, tandis que Jason Wilcox est arrivé en tant que directeur technique de Southampton et Dan Ashworth de Newcastle est la principale cible du club pour devenir son nouveau directeur sportif.

Et il pourrait également y avoir d’énormes changements en termes de personnel, avec un rapport publié plus tôt ce mois-ci affirmant Man Utd écoutera les offres de tous ses joueurs, à l’exception de Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund..

Homme Utd a acheté Mount l’été dernier pour environ 60 millions de livres sterling à son rival de Premier League, Chelsea, mais l’international anglais a eu du mal à entrer du côté de Ten Hag en raison de sa blessure et de sa forme.

Et maintenant, des rapports en Espagne affirment que les Red Devils ont offert Mount et 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) à Araujo, avec qui Man Utd est lié depuis longtemps.

L’équipe de Premier League « cherche à parvenir à un accord » pour Araujo après avoir annoncé que Raphael Varane quitterait Old Trafford avec un transfert gratuit cet été.

Il est entendu que Mount est désormais « totalement condamné par Erik Ten Hag et Jim Ratcliffe » et qu’après seulement 12 mois « ils cherchent une issue pour lui ».

Man Utd « espère pouvoir briser la résistance » de Barcelone à la vente d’Araujo, mais l’accord avec Mount pourrait s’avérer trop tentant pour les géants catalans.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Ten Hag pourrait être sous pression cet été avec le patron de Brentford, Thomas Frank, lié au poste si Man Utd décidait de se séparer du Néerlandais.

Et l’expert en transfert Fabrizio Romano a apporté une mise à jour son Pris hors jeu chronique, il a écrit: « Nous entendons davantage de spéculations sur le poste à Manchester United, le patron de Brentford, Thomas Frank, étant le dernier nom à être associé comme remplaçant potentiel d’Erik ten Hag.

« Pourtant, comme je le répète toujours à propos de Manchester United, aucune décision n’a été prise concernant le poste de Ten Hag et nous devons l’attendre pour comprendre ce qu’ils feront du nouveau manager. Les liens sont nombreux mais rien ne sera concret tant qu’ils ne se seront pas prononcés sur Ten Hag.

« J’aime Frank et il a fait un travail impressionnant à Brentford, mais il est trop tôt pour le moment pour parler de lui ou de quelqu’un d’autre en tant que candidat pour United. Voyons comment Ten Hag termine la saison, avec encore deux matches de championnat et la finale de la FA Cup à venir.

