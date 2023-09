Man Utd ne confirmera pas la disponibilité d’Antony au milieu d’une enquête pour abus

Manchester United refuse de confirmer si Antony reste disponible ou non pour la sélection malgré la reconnaissance des accusations portées contre l’attaquant brésilien mercredi.

Lundi, Antony a été exclu de l’équipe du Brésil avant les matchs de qualification pour la Coupe du monde CONMEBOL contre la Bolivie et le Pérou à la suite de nouvelles allégations de violence domestique portées contre le footballeur par son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, qui a renoncé à son droit à l’anonymat au Royaume-Uni.

United a publié mercredi une déclaration reconnaissant les accusations, mais a refusé de dire si Antony était disponible pour jouer pour le club lorsqu’il a été approché par ESPN. Antony, 23 ans, nie tout acte répréhensible.

Le communiqué publié par United On pouvait lire mercredi : « Manchester United reconnaît les allégations portées contre Antony et note que la police mène une enquête.

« Dans l’attente d’informations complémentaires, le club ne fera aucun autre commentaire.

« En tant que club, nous prenons cette affaire au sérieux, en tenant compte de l’impact de ces allégations et des rapports ultérieurs qu’ils auront sur les survivants d’abus. »

Antony a été exclu des prochains éliminatoires du Brésil pour la Coupe du monde. Photo de Michael Regan/Getty Images

Des allégations ont été formulées pour la première fois contre Antony par Cavallin, DJ et influenceur, en juin, avant que d’autres allégations ne soient faites lundi.

Cela a incité la Confédération brésilienne de football (CBF) à publier lundi un communiqué confirmant que l’attaquant avait été libéré de ses fonctions internationales pour les matches de la trêve internationale.

Le communiqué publié par la CBF précise : « En raison des faits devenus publics ce lundi impliquant le joueur de Manchester United Antony, et qui nécessitent une enquête, et afin de protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe brésilienne et la CBF, l’organisation informe que l’athlète a été retiré de l’équipe brésilienne. »

Ces allégations font l’objet d’une enquête au Brésil et une plainte a également été déposée auprès de la police britannique après que Cavallin a déposé une plainte auprès de la police concernant des incidents qui, selon elle, se seraient produits à Manchester.

La police du Grand Manchester a publié lundi un communiqué indiquant : « La police du Grand Manchester est au courant des allégations formulées et des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances entourant ce rapport. »

En réponse, Antony a publié lundi une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il a insisté sur le fait que toutes les accusations « sont fausses ».

On pouvait y lire : « Par respect pour mes fans, mes amis et ma famille, je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j’ai été victime. Depuis le début, j’ai traité cette question avec sérieux et respect, en apportant les éclaircissements nécessaires à l’autorité policière.

« L’enquête policière se déroule sous le couvert de la justice et je ne peux donc pas rendre public son contenu. Cependant, je peux affirmer avec certitude que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et d’autres à produire montrent que je suis innocent des accusations portées. « .