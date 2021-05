Man Utd Manifestation: Des images montrent que certains fans sont autorisés à entrer à Old Trafford pour une démonstration sur le terrain | Actualités du football

De nouvelles images sont apparues montrant un groupe de fans de Manchester United autorisé à entrer à Old Trafford – où les supporters ont organisé une manifestation sur le terrain qui a conduit au report du match contre Liverpool dimanche.

La vidéo montre des manifestants pénétrant sur le terrain sans être contestés. Une source à Manchester United a déclaré Actualités Sky Sports que la vidéo avait été prise quelque temps après la première brèche du stade – à ce moment-là, les stadiers avaient été invités à adopter une approche non conflictuelle.

Actualités Sky Sports a également vu des images séparées – qui ne peuvent pas être diffusées pour des raisons juridiques – qui montrent des fans qui forcent l’entrée après avoir grimpé une porte au bout du tunnel de Munich – avant d’ouvrir une autre porte et de permettre aux fans d’accéder au hall et au terrain.

Lundi, le club a déclaré que les informations selon lesquelles les manifestants avaient accédé dimanche à Old Trafford via une porte latérale ouverte par le personnel du club étaient « complètement incorrectes ».

Le club a également déclaré que les manifestants avaient eu accès à Old Trafford en franchissant les barrières et la sécurité, avant de grimper aux portes et de forcer l’accès via une porte latérale. Ils disent également que la porte d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite était cassée.

Image:

Une bannière est placée à l’extérieur d’Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club, les Glazers



La police du Grand Manchester a déclaré que 12 de ses agents ont jusqu’à présent été identifiés comme blessés, tandis qu’un homme a été accusé d’avoir lancé des feux d’artifice dans une rue, de comportement menaçant et d’obstruction délibérée de l’autoroute, à la suite des manifestations à Old Trafford et à l’extérieur de la Hôtel Lowry dans le centre-ville où les joueurs de United séjournaient avant le match.

Le match de dimanche, initialement prévu pour le coup d’envoi à 16h30, a été reporté en raison de la protestation contre la propriété de la famille Glazer, avec une nouvelle date pour le match à jouer encore à être annoncée.

Image:

Certains fans de Manchester United veulent avoir davantage leur mot à dire sur la gestion de leur club suite aux plans ratés de la Super League européenne et aux 16 ans de propriété de Glazer



Quand pourrait-on jouer à Man Utd vs Liverpool?

La Premier League enquête dimanche sur les événements d’Old Trafford. Les règles de la ligue stipulent qu’un club organisant un match doit fournir un environnement sécurisé pour les joueurs et les officiels.

Une commission d’enquête peut être mise en place qui aurait le pouvoir d’imposer une amende ou une déduction de points.

Les règles de la FA stipulent qu’un club est responsable du comportement de ses supporters et l’instance dirigeante du football anglais peut lancer une commission de régulation qui pourrait imposer une amende, suspendre un club ou fermer un stade.

La Premier League travaille pour trouver une date pour le match réorganisé, mais la situation est compliquée car United joue un match chaque milieu de semaine jusqu’à la fin de la saison.

Ils disputent cinq matchs au cours des 20 prochains jours – six sur 23 s’ils atteignent la finale de la Ligue Europa. La saison de Premier League doit se terminer le dimanche 23 mai, tous les matchs débuteront à 16 heures.

La seule machine à sous que United a gratuite est le week-end des 15 et 16 mai, mais Liverpool doit jouer à West Bromwich Albion le dimanche 16 mai.

Une solution pourrait être que West Brom contre Liverpool soit déplacé au mercredi 12 mai afin que Manchester United contre Liverpool puisse être joué ce dimanche.