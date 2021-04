Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham ont suivi Chelsea et Manchester City pour se retirer de la Super League proposée.

City a été la première équipe de Premier League à confirmer qu’elle se retirait de la compétition d’échappée.

Les dirigeants de la Premier League ont déclaré dans un communiqué mardi soir: « Le Manchester City Football Club peut confirmer qu’il a formellement promulgué les procédures de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne. »

Chelsea, dont les fans ont protesté contre la ligue séparatiste prévue à l’extérieur de Stamford Bridge avant le match de Premier League de mardi contre Brighton, aurait changé d’avis en raison de la réaction mondiale négative écrasante.

Selon Kaveh Solhekol de Sky Sports, la « réaction totalement négative aux projets d’ESL risquait d’éclipser totalement tout le bon travail du club dans la communauté.

















0:37



Petr Cech plaide auprès des fans de Chelsea pour permettre aux entraîneurs de l’équipe de passer le plus grand nombre réuni pour protester contre les propositions de la Super League



« Chelsea a pris une décision de dernière minute la semaine dernière pour rejoindre l’ESL. Ils regrettent maintenant la décision et acceptent que c’était une erreur. Ils ont senti qu’ils devaient » sauter dans le train parce qu’il quittait la gare « . train vers nulle part. «

L’annonce de la compétition dimanche, faite par 12 clubs fondateurs – dont Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham de la Premier League – a été largement critiquée.

















4:19



Thomas Tuchel dit qu’il ne sait rien des questions hors du terrain mais qu’il a confiance dans la hiérarchie du club



Le Premier ministre Boris Johnson a promis de « contrecarrer » la compétition, la comparant à un « cartel », tandis que les 14 autres clubs de Premier League ont rejeté la proposition et l’UEFA a menacé de sanctions potentielles le groupe rebelle.

Actualités Sky Sports a rapporté mardi que des divisions émergeaient parmi les parties séparatistes – en dépit d’un membre du conseil d’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat, insistant sur « qu’ils ne reculeront pas ».

Analyse: « Ils se sont juste trompés »

















1:07



Graeme Souness espère que le retrait de Chelsea et de Manchester City de la Super League proposée est le début de la fin



Graeme Souness de Sky Sports:

«À première vue, c’est évidemment une excellente nouvelle. C’est un effet domino et j’espère que c’est la fin.

« Ils ont totalement méconnu la passion britannique et les longues relations familiales de soutenir un club de football.

« Ils se sont juste trompés. »

FA: Cela nous a tous unifiés

La Fédération de football s’est félicitée de la nouvelle que certains clubs avaient décidé de retirer leur soutien à la nouvelle compétition.

Un communiqué de la FA disait: « Le football anglais a une histoire fière basée sur l’opportunité pour tous les clubs et le jeu a été unanime dans sa désapprobation d’une ligue fermée. C’était une proposition qui, de par sa conception, aurait pu diviser notre jeu; mais au lieu de cela, il nous a tous unifiés.

« Nous tenons à remercier les supporters en particulier pour leur voix influente et sans équivoque pendant cette période, tenant fidèlement les principes directeurs du football. C’est un rappel puissant que le jeu est, et sera toujours, pour les fans.

« Nous tenons également à remercier le Premier ministre, le secrétaire d’État et le ministre des Sports pour leur soutien indéfectible et critique contre ces plans. »

Le premier ministre félicite Chelsea et City pour leur retrait

Plus tôt mardi, le Premier ministre Boris Johnson a critiqué les plans de la Super League, les comparant à « une sorte de cartel ».

Suite à l’annonce de la sortie de Chelsea et City des propositions, Johnson a tweeté: « La décision de Chelsea et Manchester City est – si elle est confirmée – absolument la bonne et je les en félicite.

« J’espère que les autres clubs impliqués dans la Super League européenne suivront leur exemple. »

La décision de Chelsea et de Manchester City est – si elle est confirmée – absolument la bonne et je les en félicite. J’espère que les autres clubs impliqués dans la Super League européenne suivront leur exemple. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 20 avril 2021

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a également tweeté: « Bonne nouvelle que Chelsea et City ont vu du sens, et j’exhorte les autres à suivre rapidement.

« L’ensemble du mouvement ESL montre à quel point ces propriétaires sont déconnectés. Ils ont complètement mal évalué la force des sentiments des fans, des joueurs et de tout le pays. Le football est pour les fans.

« Notre examen mené par les fans se produira toujours et je reste convaincu de la nécessité d’une réforme. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus. »

Ceferin « ravi » du retrait de City

Image:

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, prend la parole lors du 45e Congrès de l’UEFA à Montreux (AP)



Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est félicité du retrait de Manchester City du projet de ligue fermée séparatiste.

Il a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir à nouveau City dans la famille du football européen.

« Ils ont fait preuve d’une grande intelligence en écoutant les nombreuses voix – notamment leurs fans – qui ont mis en évidence les avantages vitaux du système actuel pour l’ensemble du football européen; de la victoire en finale de la Ligue des champions du monde à celle d’un jeune joueur. première séance de coaching dans un club de base.

« Comme je l’ai dit au Congrès de l’UEFA, il faut du courage pour admettre une erreur, mais je n’ai jamais douté qu’ils avaient la capacité et le bon sens de prendre cette décision.

« La ville est un véritable atout pour le jeu et je suis ravi de travailler avec eux pour un avenir meilleur pour le jeu européen. »

14 clubs de Premier League rejettent les propositions de Super League

Les 14 clubs de Premier League non impliqués dans la nouvelle Super League européenne ont « unanimement et vigoureusement » rejeté les plans de la compétition séparatiste mardi après-midi.

La Premier League s’est réunie sans Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour discuter de la compétition nouvellement annoncée lors d’une réunion virtuelle.

La réunion de deux heures et demie, présidée par le PDG de la Premier League, Richard Masters, a exploré les moyens de répondre collectivement aux propositions.

Un communiqué de la Premier League disait: « La Premier League, aux côtés de la FA, a rencontré les clubs aujourd’hui pour discuter des implications immédiates de la proposition de Super League.

« Les 14 clubs présents à la réunion ont rejeté à l’unanimité et vigoureusement les plans de la compétition. La Premier League envisage toutes les actions disponibles pour l’empêcher de progresser, ainsi que de demander des comptes aux actionnaires impliqués conformément à ses règles.

« La Premier League tient à remercier les supporters et toutes les parties prenantes pour le soutien qu’ils ont manifesté cette semaine sur cette question importante. La réaction prouve à quel point notre pyramide ouverte et notre communauté de football comptent pour les gens. »