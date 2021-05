Man Utd: la police du Grand Manchester inculpe un homme à la suite d’une manifestation à l’hôtel Lowry | Actualités du football

La police du Grand Manchester a confirmé qu’un homme avait été inculpé à la suite de la manifestation de dimanche par les fans de Manchester United.

Un certain nombre de supporters ont pénétré de force dans Old Trafford avant le coup d’envoi prévu dimanche à 16h30 contre Liverpool, alors qu’une manifestation contre les propriétaires du club, la famille Glazer, s’est transformée en incidents de dégâts et de violence.

Le match a été reporté environ une heure plus tard au milieu de la perturbation avec une décision encore à prendre sur une date réarrangée pour le match à jouer.

Les supporters se sont également rassemblés devant l’hôtel de l’équipe – le Lowry Hotel à Manchester, où l’équipe United séjournait avant le match – et GMP a confirmé que l’accusation avait été portée en relation avec cette manifestation en particulier.

Un communiqué disait: « Un homme a été inculpé à la suite d’une manifestation à l’hôtel Lowry le dimanche 2 mai 2021.

« Michael Anthony James Cusker (31/08/1992) de Winstanley Road, Manchester a été accusé d’avoir lancé des feux d’artifice dans une rue, de comportement menaçant et d’obstruction délibérée de l’autoroute.

« Il a été libéré sous caution avant une comparution devant le tribunal de Manchester et de Salford Magistrates ‘Court le 25 mai 2021.

« L’incident a été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police afin d’assurer une transparence et une indépendance complètes dans cette enquête. »

Les manifestations étaient une manifestation de supporters de Manchester United mécontents des 16 ans de propriété du club par la famille Glazer et ont eu lieu deux semaines après l’annonce de United en tant que membre fondateur de la Super League européenne, aujourd’hui effondrée.