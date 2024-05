Man Utd intéressé par Tosin avant que le défenseur de Fulham ne devienne agent libre | Actualités du centre de transfert

Manchester United souhaite recruter le défenseur Tosin.

Actualités Sky Sports On a dit que le joueur de 26 ans était l’un des nombreux défenseurs centraux que United envisageait.

United souhaite parler aux représentants de Tosin à la fin de la saison. Il deviendra agent libre à l’expiration de son contrat avec Fulham cet été.

Actualités Sky Sports a rapporté plus tôt ce mois-ci que Newcastle United et l’AC Milan faisaient partie d’un certain nombre de clubs intéressés par Tosin.

United a besoin de défenseurs centraux, Raphael Varane ayant confirmé mardi qu’il partirait cet été en tant qu’agent libre.





Raphael Varane quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été



Ce poste a été un problème pour United cette saison en raison de blessures et du manque d’options.

Lisandro Martinez et Varane, qui constituaient le duo de premier choix de Ten Hag la saison dernière, ont été absents pendant la majeure partie de la campagne.

Harry Maguire était disponible pour un transfert cet été mais n’a pas scellé son transfert et est devenu l’un des piliers du défenseur central de Ten Hag cette saison.

Jonny Evans, qui a signé un contrat à court terme cet été, a également joué un rôle plus important que prévu depuis son retour à United.

Victor Lindelof a encore un an de contrat après que le club a activé une clause de son contrat plus tôt cette saison, mais il fait également face à un avenir incertain à Old Trafford, après avoir raté une grande partie de la saison en raison d’une blessure.

Raphael Varane quittera Man Utd cet été

Raphael Varane quittera Manchester United cet été à l’expiration de son contrat, après trois saisons à Old Trafford.

Le défenseur central de 31 ans a effectué un transfert important vers l’équipe d’Old Trafford en 2021 après une décennie chargée de médailles au Real Madrid.

Les blessures ont limité Varane à 93 apparitions au cours de ses trois saisons à United, que le défenseur quittera à l’expiration de son contrat cet été.

« Pour vous les gars, supporters de Manchester United, cela a été des années incroyables de jouer pour ce club spécial et de porter ce maillot », a déclaré l’ancien international français sur les réseaux sociaux.

« La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Man United, c’était fou, l’ambiance était incroyable.

« Je suis tombé amoureux du club, des fans. Il faut jouer pour Man United pour comprendre ce que cela représente. Pour mes enfants, c’est chez moi ici. Ce sera un endroit spécial pour moi, pour la vie.

« Quand les fans sont allés à Wembley [last season], c’est quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Partager ce moment avec eux était absolument incroyable.

« Malgré le fait que nous avons eu une saison difficile, je suis très positif pour l’avenir. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une excellente stratégie.

« Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir pour le dernier match à domicile cette saison et ce sera une journée très émouvante pour moi, c’est sûr. »

