Manchester United permettra à Paul Pogba de rejoindre la Juventus dans le cadre d’un échange, mais ne veut pas d’Aaron Ramsey en retour.

Le Français est sur le point de quitter Old Trafford cet été avec un retour à l’équipe italienne en préparation.

Plutôt que de marchander des frais de transfert, United est prêt à négocier un accord commercial, mais uniquement pour certains joueurs.

Ramsey n’est pas intéressant et l’ailier Douglas Costa non plus, rapporte Calciomercato.

Le Gallois est à Turin depuis 18 mois mais a pu atteindre les sommets qu’il a atteints à Arsenal.

Costa est actuellement prêté au Bayern Munich.

La Juventus accepte qu’aucun des deux joueurs ne soit considéré comme un match pour la valeur du vainqueur de la Coupe du monde et ne serait donc pas en mesure d’influencer l’affaire à leur manière.

Un échange de joueurs est la solution idéale pour les Bianconeri qui ont investi dans de nouveaux visages cet été.