Man Utd garde les mouvements des joueurs secrets pour éviter le report de Liverpool

Manchester United garde les mouvements de ses joueurs très secrets dans le but de s’assurer que le match réorganisé avec Liverpool se déroule, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club craint que le bus de l’équipe ne soit pris pour cible dans le but d’arrêter les joueurs d’arriver à Old Trafford et de forcer le match à être reporté une deuxième fois.

Les réunions de sécurité ont été réduites pour garantir que seule une poignée d’employés du club sache où se trouve l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avant l’affrontement de jeudi à Old Trafford. L’utilisation de bus leurres à l’extérieur de différents hôtels a également été discutée.

Le match initial du 2 mai a été reporté après que les fans qui protestaient contre la famille Glazer se soient introduits par effraction à Old Trafford. Un petit groupe de supporters a également encerclé l’hôtel de l’équipe, bloquant les routes et les sorties pour empêcher le bus de partir.

United entretient une relation de longue date avec le Lowry Hotel de Salford, à 5 km d’Old Trafford, pour accueillir les joueurs et le personnel avant les matchs à domicile, bien que l’équipe n’ait pas été vue arriver avant la défaite 2-1 contre Leicester City mardi.

Le club a également utilisé le Hilton Garden Inn sur le terrain de cricket voisin d’Old Trafford pendant le temps de Jose Mourinho lorsque la circulation autour du stade a amené les joueurs à arriver en retard aux matches de groupe de la Ligue des champions contre Valence et la Juventus en 2018.

La sécurité autour d’Old Trafford a déjà été renforcée avec des barricades et des portes érigées sur le parvis à l’extérieur de la tribune est pour éviter une répétition des scènes qui ont conduit au report du match d’origine avec Liverpool.