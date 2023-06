Man Utd fait face à une crise de blessures avec Antony pour manquer la finale de la FA Cup

Manchester United devrait se passer d’Antony pour la finale de la FA Cup contre Manchester City samedi, l’ailier ayant du mal à se remettre d’une blessure à la cheville, a déclaré le manager Erik ten Hag.

L’attaquant brésilien a été étiré lors de la victoire 4-1 de United contre Chelsea le 25 mai en raison d’un problème à la cheville, mais il y avait de l’espoir qu’il pourrait récupérer à temps pour figurer à Wembley.

Cependant, Ten Hag a déclaré aux journalistes jeudi que la rééducation du joueur de 23 ans ne s’était pas déroulée aussi bien qu’espéré et qu’il allait maintenant rater le match contre l’équipe de Pep Guardiola.

« C’est peu probable », a déclaré Ten Hag. « Il y a encore une chance mais une très petite chance. Il n’a pas progressé donc il a encore une chance mais il est peu probable qu’il soit disponible. »

L’absence d’Antony serait un nouveau coup dur pour Ten Hag, qui est déjà privé d’Anthony Martial après avoir subi une déchirure aux ischio-jambiers lors du dernier match de la saison de Premier League contre Fulham. Les milieux de terrain Marcel Sabitzer et Donny van de Beek sont également absents, aux côtés du défenseur Lisandro Martinez.

Antony est le dernier ajout à la longue liste des blessés de Manchester United. Naomi Baker/Getty Images

La liste des blessés a laissé Ten Hag avec des décisions à prendre avant de nommer son équipe pour la toute première finale de la FA Cup entièrement à Manchester, mais le Néerlandais a déclaré qu’il pouvait toujours choisir une équipe capable de battre City.

« Ces questions sont posées tellement de fois sur l’absence de joueurs, mais il s’agit des joueurs qui sont disponibles et nous avons souvent réussi », a-t-il ajouté. « Nous avons une bonne équipe et à partir de la bonne équipe, nous formons une bonne équipe. »

La victoire sur City rapporterait au patron de United un deuxième trophée national lors de sa première saison à Old Trafford. Cela empêcherait également City de remporter le triplé, bien que Ten Hag ait déclaré que ce n’était pas sa principale motivation.

« Nous voulons gagner une coupe, il ne s’agit pas de les arrêter », a déclaré Ten Hag. « Je pense que c’est une très bonne saison quand on voit d’où on vient et la progression de l’équipe.

« Dans une ligue difficile comme la Premier League et vous êtes troisième et remportez la Coupe de la Ligue et en finale de la FA Cup, vous pouvez être satisfait de la saison, mais en été, nous recommençons. »