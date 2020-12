Manchester United et Thomas Tuchel partageraient un intérêt commun pour le patron du Paris Saint-Germain en remplacement d’Ole Gunner Solskjaer en tant que manager.

Tuchel a guidé l’équipe française vers une victoire 3-1 contre les Red Devils de Solskjaer à Old Trafford en Ligue des champions en milieu de semaine.

Mais il reste sous pression après leur échec à remporter la Ligue des champions la saison dernière et une chance qu’ils pourraient encore être éliminés de la compétition en phase de groupes.

Solskjaer est également sur la sellette après le début de campagne mitigé de United et la défaite de mercredi n’a pas fait grand-chose pour insuffler la confiance qu’il est l’homme idéal pour le poste.

Selon BILD, United est intéressé par la perspective de confier à Tuchel le poste de remplacement de Solskjaer.

Et on dit que Tuchel est également intéressé par le poste à Old Trafford.

United a été étroitement lié à l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, bien qu’il soit maintenant aligné par le Real Madrid alors que la pression monte sur Zinedine Zidane.

Cela pourrait signifier que Tuchel fait le bon choix pour remplacer Solskjaer à un moment donné et prendre un nouveau départ loin de la capitale française, où il a guidé le PSG pour des titres consécutifs de Ligue 1.