Man Utd et Ten Hag gardent le cap alors que la finale de la Coupe Carabao est réservée

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a réservé sa place pour une première finale à Wembley depuis 2018 après avoir traversé Nottingham Forest lors de sa demi-finale de la Coupe Carabao.

United affrontera Newcastle United à Wembley le 26 février (diffuser sur ESPN +) après avoir battu Forest 2-0 à Old Trafford mercredi, s’appuyant sur une victoire 3-0 lors du match aller au City Ground la semaine dernière.

Après une première mi-temps sans but, le remplaçant Anthony Martial a ouvert le score avant que Fred n’ajoute une seconde peu de temps après pour envoyer l’équipe d’Erik ten Hag en finale et avec une chance de mettre fin à une sécheresse de trophées qui remonte à 2017.

Réaction rapide

1. Ten Hag est sur la bonne voie pour une première saison de rêve

Lorsque Ten Hag a pris ses fonctions de manager cet été, l’objectif était de terminer dans les quatre premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions. Si vous aviez offert aux fans un trophée en plus de cela, ils auraient accepté en un éclair et, à mi-chemin de la première campagne du Néerlandais, c’est exactement là où ils se dirigent.

Occupant la quatrième place de la Premier League, à égalité de points avec la troisième place de Newcastle, ils sont sur la bonne voie pour regagner leur place en Ligue des champions et après la victoire de mercredi sur Forest, ils ont une finale de Wembley à espérer à la fin. de février.

Newcastle, ayant lui-même une bonne saison, fait obstacle à la première pièce d’argenterie de United depuis 2017, mais remporter le trophée donnerait à Ten Hag quelque chose de tangible à montrer pour les progrès réalisés depuis qu’il est devenu entraîneur. Son séjour à Old Trafford, quelle que soit sa durée, sera jugé sur sa capacité à remporter la Premier League et la Ligue des champions, mais la Coupe Carabao est un bon point de départ pour un club en manque de succès.

Manchester United est en route pour la finale de la Coupe Carabao contre Newcastle le 26 février. Catherine Ivill/Getty Images

2. Forest peut se tourner vers l’offre de survie de la Premier League

Forest n’est pas arrivé à Old Trafford avec beaucoup d’espoir de renverser le déficit de 3-0 du match aller, mais ils ont au moins tenté le coup. Brennan Johnson a eu une bonne chance sauvée par Tom Heaton et juste avant la mi-temps, le tir d’Emmanuel Dennis a été bloqué par son coéquipier Sam Surridge alors qu’il semblait se diriger vers l’intérieur. Ils avaient vraiment besoin de ces deux tentatives pour avoir une chance de faire à Wembley.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Déjà hors de la FA Cup, l’attention se tournera vers le maintien en Premier League et s’appuyant sur une série de huit points en quatre matchs qui a propulsé l’équipe de Steve Cooper à la 13e place du tableau. Toujours à seulement quatre points au-dessus des places de relégation, ils ne sont pas encore tirés d’affaire mais ils en ont fait assez pour montrer qu’ils sont capables de rester en place.

Jonjo Shelvey, Keylor Navas et Felipe sont tous arrivés le jour de la date limite pour renforcer l’offre de survie et Cooper devrait avoir suffisamment de qualité disponible pour assurer à nouveau le football de Premier League la saison prochaine. Même dans une cause perdante contre United, il y avait des points positifs pour Cooper avant un match de championnat crucial contre Leeds dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

3. Santo ressent l’amour de la foule en retour

Cela fait plus de trois mois que Jadon Sancho n’a pas joué pour United, mais après avoir quitté le club pour se concentrer sur le travail sur les problèmes mentaux et physiques, il était de retour dans l’équipe contre Forest.

La première fois qu’il est allé s’échauffer, il a été accueilli par des chants de “Sancho, Sancho” et les acclamations étaient encore plus fortes lorsqu’il est entré en seconde période. Le soutien autour d’Old Trafford était si vocal qu’il a fait sourire Ten Hag, qui a tapoté Sancho sur la tête pour s’assurer qu’il écoutait.

Jadon Sancho est entré en jeu en seconde période, sa première apparition dans un match depuis octobre. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Avec les blessures qui commencent à s’accumuler, Ten Hag a besoin d’autant de joueurs disponibles que possible – en particulier dans les positions offensives – et ce sera un soulagement de voir Sancho de retour sur le terrain. Il n’a pas eu une bonne forme constante depuis son déménagement à Old Trafford du Borussia Dortmund, mais cela représente en quelque sorte un nouveau départ.

Il revient dans une équipe qui joue bien et qui gagne, ce qui devrait lui permettre de retrouver plus facilement son meilleur niveau. Sa première apparition à United depuis le 22 octobre est une étape positive.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Marcus Rashford, ST, Manchester United : Même lorsqu’il ne commence pas, il a toujours un impact sur les matchs et une fois entré en seconde période, il a été impliqué dans les deux buts.

MEILLEUR : Tom Heaton, GK, Man United : Il n’obtient pas beaucoup de matchs mais il était suffisamment alerte pour faire de bons arrêts de Johnson et Danilo.

MEILLEUR : Anthony Martial, ST, Man United : De retour dans l’équipe après une autre mise à pied pour blessure, Martial avait l’air vif lorsqu’il est entré en jeu et a marqué après seulement neuf minutes sur le terrain.

PIRE

Sam Surridge, ST, Forêt : Il a travaillé dur mais pourrait regretter de ne pas s’être écarté plus rapidement lorsque le tir de Dennis s’est dirigé vers le coin avec le score à 0-0.

Wout Weghorst, ST, Manchester United : Le grand attaquant a frappé le poteau avec une tête mais son style n’est pas adapté à la manière rapide et incisive que Ten Hag veut que son équipe attaque.

Serge Aurier, DF, Forest : Non pas que cela ait changé l’égalité, mais c’est l’erreur d’Aurier au deuxième poteau qui a permis à Marcus Rashford de se placer pour que Fred tape dans le deuxième de United.

Faits saillants et moments marquants

Une passe astucieuse de Bruno Fernandes pour mettre en place le tap-in de Fred pour Manchester United.

Cette passe de Bruno pour préparer le deuxième but de Man United 😱 pic.twitter.com/CLaGpKBDUR — ESPN FC (@ESPNFC) 1 février 2023

Et de qui Fernandes a-t-il récupéré cela?

Bruno Fernandes sur sa passe trivela contre Nottingham Forest 🥶 pic.twitter.com/vOLdFhEjL6 — ESPN FC (@ESPNFC) 1 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Luke Shaw de Manchester United, à Sky Sports : “C’est extrêmement agréable, mais cela ne sert à rien d’aller en finale si nous ne la gagnons pas. C’est là où nous voulons être. … Nous voulons ramener ce club là où il devrait être, c’est-à-dire gagner des trophées. Newcastle est un une très bonne équipe mais c’est un grand moment pour nous là où nous voulons aller.”

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, à Sky Sports : “Pour être honnête, la première mi-temps n’a pas été géniale. Je pensais que c’était professionnel mais trop lent et nous ne nous sommes pas créés trop d’occasions. Nous leur avons permis. La seconde mi-temps était bien meilleure, plus de rythme et nous avons marqué de bons buts. .

Le directeur de Nottingham Forest, Steve Cooper, à Sky Sports : “Nous devons également nous rappeler que c’est la première fois en demi-finale depuis plus de 30 ans. De nombreux clubs auraient adoré être à notre place au cours des deux derniers matchs.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Manchester United se qualifie pour sa première finale de la Coupe Carabao depuis 2016-17, la saison où il l’a remportée avec la Ligue Europa. Le club connaît actuellement sa plus longue sécheresse de titres en 40 ans.

– La séquence de victoires consécutives à domicile de Manchester United (12 toutes compétitions confondues) est la plus longue séquence active parmi les équipes des cinq meilleures ligues européennes cette saison. La série d’invincibilité est maintenant de 14 matchs, à égalité avec Newcastle, Naples et le Paris-Germain.

Suivant

Manchester United : Avant d’arriver à la finale du 26 février contre Newcastle pour la Coupe Carabao, plusieurs matches clés en Premier League et en Ligue Europa. Ils accueillent Crystal Palace samedi, puis un aller-retour avec Leeds United. Un voyage à Barcelone en Ligue Europa le 16 février, puis à Leicester City le 19 février et le match à domicile avec le Barça le 23 février. Un mois de février bien chargé.

Forêt de Nottingham : La campagne pour éviter la relégation commence sérieusement avec un match à domicile contre Leeds dimanche, avant un voyage à Fulham la semaine prochaine.