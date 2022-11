Man Utd et Liverpool «pêchent dans le même étang américain» | “Un nouveau départ” pour les joueurs et le staff | Nouvelles du football

Les joueurs et le personnel de Manchester United sont optimistes quant à l’avenir après la mise en vente du club par la famille Glazer.

De nouveaux propriétaires signifieraient un nouveau départ pour tout le monde au club et supprimeraient la négativité de l’hostilité envers les propriétaires actuels.

Selon une personne impliquée dans le processus de vente, Manchester United et Liverpool “pêchent tous les deux dans le même bassin américain” lorsqu’il s’agit d’attirer des acheteurs.

Sky Sports Nouvelles On a dit que malgré les gros chiffres dont on parlait, les prix de vente réalistes seraient de 2,75 milliards de livres sterling pour Liverpool et de 4 milliards de livres sterling pour United.

Le prix de vente record du monde pour une franchise sportive est les 3,9 milliards de livres sterling payés par les membres de la famille Walton pour Denver Broncos en août.

Mark Kleinman, rédacteur en chef de Sky News City, explique pourquoi la famille Glazer explore des options financières qui pourraient inclure une vente pure et simple de Manchester United



Les soumissionnaires potentiels devraient approcher d’anciens joueurs célèbres de Manchester United tels que David Beckham et des supporters célèbres tels que Rory McIlroy pour faire partie de leurs consortiums.

Sir Jim Ratcliffe a tenté d’acheter Chelsea via The Raine Group et ils sont conscients de son intérêt pour United.

Ben Ransom de Sky Sports News rapporte que la famille Glazer est prête à vendre Manchester United après 17 ans de propriété



On nous dit que le fait qu’environ 25% des actions de United soient cotées à la Bourse de New York faciliterait la vente du club à des investisseurs sportifs basés aux États-Unis.

Apple a été approché pour commenter son intérêt déclaré pour l’achat de United. Les entreprises technologiques sont de plus en plus intéressées par l’achat de contenu pour leurs plateformes de streaming, mais ce serait un changement de stratégie pour une entreprise comme Apple d’acheter un club de football.

Nous comprenons que Qatar Sports Investments, qui possède le PSG, n’a aucun intérêt à acheter United.

Pourquoi Liverpool et Man Utd sont-ils tous les deux sur le marché ?

Le conseiller commercial sportif Ben Peppi explique pourquoi les Glazers étudient la possibilité de vendre Manchester United



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy : “Il est en grande partie déclenché par le rachat de Chelsea pour 4,25 milliards de livres sterling.

“Sky Sports Nouvelles a été informé que Glazers et Fenway Sports Group ont été informés pendant des mois qu’il s’agissait d’une “période de pointe” pour l’évaluation des meilleurs clubs, comme l’indique le fait que l’équipe de l’ouest de Londres a commandé un chiffre aussi stupéfiant malgré une vente forcée en raison des sanctions sur Roman Abramovitch.

“Il a coûté 2,5 milliards de livres sterling pour acquérir les actions de l’oligarque et un engagement ferme de 1,75 milliard de livres sterling d’investissement futur dans le stade, l’académie et l’équipe féminine du club, pour atteindre le chiffre de 4,25 milliards de livres sterling.

Jamie Carragher affirme que le départ du directeur sportif Julian Ward est une inquiétude pour Liverpool et que l’incertitude entourant le club est une préoccupation en termes de recrutement



“Une source basée aux États-Unis, qui s’est entretenue avec les Glazers et FSG sur des questions financières, a déclaré que la vente de Chelsea” avait changé le cadran “pour les deux propriétaires. Ils avaient été très réticents à envisager une vente avant” de voir l’étendue de l’intérêt légitime. là”.

Kieran Maguire, expert en financement du football : “Les Glazers ont vu ce qui s’est passé à Chelsea. Ils ont parlé à des amis du Fenway Sports Group à Liverpool, et ils sauront que le montant de l’intérêt qui a été placé, en termes de vente de Liverpool, est concerné.

“Étant donné le prix auquel Liverpool est probablement vendu, ils sentiront qu’ils peuvent obtenir une prime en plus de cela, et ce serait maintenant le moment idéal pour vendre – étant donné que Manchester United a maintenant besoin d’une énorme dépense, en termes d’infrastructure et aussi , sans doute, le recrutement des joueurs.”

Quels sont les autres facteurs ?

La légende de Manchester United, Lee Sharpe, pense que de nombreux fans apprécieront la nouvelle que les Glazers explorent la possibilité de vendre le club



Mélissa Reddy : “Au-delà des cercles financiers qui pensent que c’est l’heure de grande écoute pour être sur le marché, les coûts croissants d’avoir à rivaliser avec des clubs propulsés par l’État sur et en dehors du terrain ont également été importants.

“United et Liverpool ont été les forces motrices de l’échec de la Super League européenne, qui aurait vu les dépenses en frais de transfert et en salaires plafonnées à un certain pourcentage des revenus pour” égaliser les règles du jeu “avec des clubs aux ressources illimitées. L’ESL était également une garantie de revenus gonflés, alors qu’en son absence, une vente est considérée comme le meilleur moyen de maximiser le retour sur investissement.

“United a la préoccupation supplémentaire du risque de taux d’intérêt à prendre en compte, ainsi que les protestations des fans et le mécontentement écrasant de leur propriété.

“Les clubs tiennent également compte des sombres prévisions économiques mondiales pour les prochaines années.”

Kieran Maguire : “Je ne pense pas que le départ de (Cristiano) Ronaldo affectera les choses autant que les gens le prétendent. Si vous regardez les comptes les plus récents de Manchester United, la valeur des ventes de marchandises a en fait chuté en 2021/2022, par rapport à la saison précédente – malgré la présence de Ronaldo.

“Donc, je m’attends à ce que la bosse anticipée ne se soit pas matérialisée, et c’est donc probablement dans le meilleur intérêt de toutes les parties qu’il passe à autre chose.”