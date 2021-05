Man Utd et la Juventus parmi les clubs intéressés par le directeur sportif Luis Campos | Actualités du football

L’ancien directeur sportif lillois Luis Campos, surnommé « Le magicien des gains en capital », a été pris pour cible par de nombreux clubs à travers l’Europe désireux d’exploiter le talent des Portugais pour l’alchimie du football.

Campos a contribué à transformer Lille en une équipe désormais au bord du titre de Ligue 1 – ils ont actuellement trois points d’avance sur le Paris Saint Germain avec seulement deux matches à jouer.

Agent libre après avoir quitté Lille en décembre, Campos a suscité l’intérêt de la Juventus, de Manchester United et d’Arsenal – bien que Sky Sports News comprenne qu’Arsenal ne recrute pas pour un directeur sportif avec Edu et le manager Mikel Arteta travaillant déjà sur des plans pour l’été. fenêtre de transfert.

Mais non seulement Lille est sur le point de remporter la ligue pour la première fois en une décennie, mais elle l’a fait tout en réalisant un bénéfice net sur le marché des transferts – en grande partie grâce à Campos.

Lever des trophées en faisant des centaines de millions de joueurs est devenu une habitude pour Campos qui l’a fait non pas une, mais deux fois.

Après un passage au Real Madrid, travaillant avec Jose Mourinho, Campos est devenu directeur sportif à Monaco en 2013 et, au cours de quatre ans, a soigneusement construit l’équipe qui a ramené le titre de champion au club pour la première fois en 17 ans, tandis que, dans le même temps, gagnant plus de 500 millions de livres sterling sur le marché des transferts.

Image:

Quelques-unes des offres massives que Campos a organisées ces dernières années



A Lille, Campos a développé puis vendu de nombreux joueurs, dont Nicolas Pepe et Gabriel à Arsenal, pour un gros profit.

Campos a vendu Pepe à Arsenal pour plus de 70 millions de livres sterling et l’a remplacé par Victor Osimhen, qui a coûté 20 millions de livres sterling. Osimhen a lui-même été vendu à Naples, l’été dernier, pour 60 millions de livres sterling.

Image:

Lille a réalisé un gros profit en cédant Nicolas Pepe à Arsenal pour 70 millions de livres sterling



À son tour, Osimhen a été remplacé par Turk Burak Yilmaz, signé sur un transfert gratuit. Il a marqué 21 buts en 37 apparitions pour le club et le pays cette saison.

Le départ de Campos de Lille est intervenu à la suite d’un changement de propriétaire et d’un changement de direction à la suite de l’énorme coup financier infligé par la pandémie de coronavirus.

Les meilleurs jeunes talents de Lille sont à vendre, dont Boubakary Soumare, le gardien Mike Maignan, Renato Sanches, Zeki Celik, Sven Botman, Luiz Araujo et Jonathan Ikone.

Âge moyen – 23 ans. Cinq d’entre eux ne coûtent rien et Lille devrait réaliser un bénéfice substantiel cet été.

Mais ce n’est pas ainsi que Campos fait les choses. Vendre des joueurs pour le profit est important, mais pas au détriment de la concurrence. Gagner reste sa priorité, tout en découvrant et en modelant de jeunes stars en cours de route.

Image:

Le transfert de Kylian Mbappe de Monaco au PSG a rapporté 166 millions de livres au club



Et donc, par principe, Campos se retrouve sans club – mais avec un œil fermement sur la Premier League et un rôle de directeur sportif dans l’un de ses meilleurs clubs.

Il a déclaré à Sky Sports News qu’il était « prêt maintenant » pour ce qu’il considère comme la meilleure ligue du monde, ajoutant: « Dans le football moderne, la présence d’un directeur sportif expérimenté est fondamentale.

«Les plus grands et meilleurs clubs du monde cherchent toujours à recruter les meilleurs professionnels pour optimiser leurs résultats.

«Je me considère privilégié de faire partie de la liste restreinte des clubs de ce profil, et je me sens évidemment fier et honoré à ce sujet.

« La Premier League est considérée comme l’une des plus compétitives au monde. En tant que compétiteur, j’aimerais bien évidemment relever le défi. »

Campos a déjà été lié à Tottenham et Manchester United, principalement en raison de son amitié étroite avec Jose Mourinho.

Image:

Campos est un ami proche de Jose Mourinho et a travaillé avec lui au Real Madrid



Avant, cependant, il a toujours été prudent, a toujours choisi ses mots avec soin, disant que ce devait être « le bon moment ». Maintenant, même s’il croit, le moment est venu.

«Le magicien des gains en capital» qui apporte des titres pourrait être en route pour l’Angleterre. Et plusieurs équipes de Premier League l’ont déjà fait savoir, elles aimeraient que ce soit dans leur club.

Un regard sur son bilan et les supporters de n’importe quel club seraient probablement d’accord.