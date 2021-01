Luke Shaw estime que l’équipe actuelle de Manchester United est la meilleure dans laquelle il a joué et capable de remporter le titre de Premier League cette saison.

United, actuellement deuxième, n’a pas remporté le titre depuis 2013 lorsque Sir Alex Ferguson a pris sa retraite, mais Shaw estime que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a montré qu’elle avait ce qu’il fallait pour le remporter à nouveau.

Malgré une défaite choc en milieu de semaine contre le club de fond de Sheffield United, Shaw pense que l’équipe de Solskjaer peut devenir championne ce trimestre et restaurer son statut de meilleure équipe du pays.

«Bien sûr, la ligue est une cible, avec la position dans laquelle nous nous trouvons», a déclaré Shaw. «Le plus important maintenant est de rebondir après ce mauvais résultat et de montrer aux gens que nous sommes toujours dans ce combat.

«Nous sommes deuxièmes et nous pensons que nous avons la conviction et la confiance que, si nous pouvons recommencer une bonne course, nous pourrons nous battre pour le titre à la fin de la saison.

«Nous sommes toujours en FA Cup et en Europa League. Nous voulons gagner des titres et des trophées et nous sentons que nous avons une énorme chance de gagner les trois.

«Depuis que je suis United, il y a eu des joueurs incroyables.

«Maintenant, nous avons un excellent groupe de joueurs, mais je pense que nous sommes également convaincus que nous progressons et nous améliorons en tant qu’équipe et nous avons le sentiment que nous pouvons gagner des choses.