Man Utd envisage de nouveaux objectifs alors que l’accord de Mount s’arrête – sources

Manchester United envisage d’autres cibles au milieu de terrain en raison des craintes que les négociations avec Chelsea pour Mason Mount ne soient bloquées, ont déclaré des sources à ESPN.

United a eu trois offres pour Mount rejetées, la dernière vendredi d’une valeur d’environ 55 millions de livres sterling (69,9 millions de dollars).

Chelsea a indiqué qu’il accepterait une offre de 58 millions de livres sterling plus 7 millions de livres supplémentaires de modules complémentaires et a suggéré des discussions en face à face dans le but de résoudre la situation.

Cependant, United pense que leur évaluation de Mount est juste étant donné que l’international anglais n’a plus qu’un an sur son contrat et a informé Chelsea de son désir de déménager à Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN que la dernière offre de United pour Mount reste sur la table, mais des demandes de renseignements ont porté sur la disponibilité d’autres cibles, y compris le milieu de terrain de Brighton. Moises CaicedoMohammed Kudus de l’Ajax et Taylor Booth au FC Utrecht.

United travaille avec un budget strict cet été et en plus d’un milieu de terrain, le manager Erik ten Hag aimerait également signer un attaquant et un gardien de but.

L’incertitude quant à l’avenir de David de Gea signifie qu’il faudra peut-être dépenser de l’argent pour signer un n ° 1 établi plutôt qu’une option moins chère qui pourrait faire concurrence à l’Espagnol.

Le contrat de De Gea doit expirer le 30 juin et les pourparlers sur un nouvel accord sont décrits comme « ouverts ».