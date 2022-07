Man Utd donne un nouvel espoir dans la poursuite d’Antony alors que la Juventus s’approche de Chelsea pour prêter Timo Werner – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de mercredi…

La Juventus a approché Chelsea pour signer le prêt de Timo Werner.

Les clubs de Premier League veulent que les équipes du championnat s’engagent à développer de jeunes talents britanniques dans le cadre d’une restructuration des finances du jeu anglais.

Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a déclaré qu’un déménagement pour Cristiano Ronaldo était “pratiquement impossible” pour l’équipe espagnole.

La pré-saison de Liverpool est sur le point de passer à la vitesse supérieure alors qu’ils se préparent à affronter le Red Bull Salzburg vers la fin d’un camp de pré-saison exténuant en Autriche.

Sir Alex Ferguson était prêt à diriger l’équipe de football de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques, a révélé Lord Coe.

Manchester United a reçu un nouvel espoir dans sa poursuite de l’ailier Antony après que son club l’Ajax ait refusé d’exclure la vente du Brésilien.

La cible d’Arsenal, Victor Osimhen, a révélé qu’il resterait à Naples malgré les rumeurs de transfert le liant du club.

Manchester United a recruté l’ancien homme de Cardiff David Hughes comme nouvel entraîneur de la phase de développement professionnel.

Kasper Schmeichel est sur le point de signer pour Nice – une fois que Leicester aura fait appel à un remplaçant.

Chelsea a échoué dans une tentative tardive de détourner le commutateur Paris Saint-Germain de 13,5 millions de livres sterling de Nordi Mukiele.

Manchester United a refusé de quitter sa ligne dure selon laquelle Cristiano Ronaldo doit rester à Old Trafford après qu’une première série de pourparlers avec l’attaquant instable se soit soldée par une impasse.

Les clubs de Premier League sont sur le point de convenir d’un “nouveau contrat pour le football” qui remaniera radicalement les systèmes de soutien pour les niveaux inférieurs à court d’argent.

Tyson Fury est en pourparlers sur un retour sur le ring dans un combat d’exhibition avec l’ancien homme le plus fort du monde, Hafthor Bjornsson.

Les clubs de Premier League ont voté à l’unanimité en faveur de la nomination d’Alison Brittain en tant que nouvelle présidente de la ligue. Brittain prendra ses nouvelles fonctions au début de l’année prochaine.

Les Lionnes d’Angleterre ont fait rêver la nation après leur victoire 4-0 en demi-finale contre la Suède.

Roy Keane est convaincu que le “manager de qualité supérieure” Thomas Tuchel pourra faire venir des joueurs cet été.

Chelsea envisagera de laisser Timo Werner partir dans cette fenêtre, mais souhaite d’abord faire venir un autre attaquant, avec Newcastle parmi les clubs sur la piste de l’attaquant allemand.

Manchester City envisagera d’autoriser le prêt de James McAtee si les clubs garantissent que le joueur de 19 ans jouera régulièrement. Leeds United, Nottingham Forest, Bournemouth et Villarreal manifestent tous un vif intérêt pour le milieu de terrain offensif.

Nottingham Forest vise James Garner de Manchester United, William Carvalho du Real Betis et Anton Stanch de Mayence dans leur milieu de terrain après avoir accepté de signer Orel Mangala de Stuttgart.

Certaines des figures de proue des courses britanniques font pression pour une restructuration importante du sport qui se traduirait par une plus grande part des prix en argent canalisée vers le niveau élite, dans le but d’augmenter la valeur des prix en argent et d’empêcher la vente de talents de chevaux à l’étranger. .

Le cricket anglais est confronté à un trou noir financier pouvant atteindre 50 millions de livres sterling par an en raison de la hausse des coûts, ce qui pourrait entraîner des coupes budgétaires pour les comtés et d’autres programmes.

Dundee United conclut un accord pour signer Aziz Behich.