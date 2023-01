Man Utd doit investir pour faire face à la course au titre à 7 équipes

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que son équipe se dirigeait dans la bonne direction pour défier le haut du classement, mais a averti que le club devait continuer à investir s’il voulait suivre le rythme de ses rivaux.

United se dirige vers Arsenal, leader de la Premier League, dimanche, cherchant à réduire un déficit de huit points entre les deux équipes. L’équipe de Ten Hag a eu une chance de combler cet écart de six points mercredi, mais est tombée sur un égaliseur tardif lors de son match nul 1-1 à Crystal Palace.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ten Hag a été impressionné par Arsenal et a déclaré qu’il y avait des signes de son ambition et de sa stratégie lors de sa dernière rencontre, un match remporté par United 3-1 à Old Trafford en septembre.

Ten Hag n’est pas surpris par la forme d’Arsenal sous Mikel Arteta, mais a déclaré que la Premier League est si compétitive que l’une des sept équipes peut finir par gagner la compétition, tel est le niveau d’investissement dans l’élite.

“La Premier League en ce moment se développe pour avoir six ou sept équipes qui peuvent toutes enfin gagner la ligue parce qu’il y a tellement d’investissements”, a déclaré Ten Hag. “Lorsque vous avez la bonne philosophie et la bonne stratégie, de nombreux autres clubs peuvent concourir pour les premières places de la ligue.

“C’est un grand défi et si vous voulez être là, vous devez être vraiment bon. Vous avez besoin de cette cohérence, vous avez besoin de cette bonne stratégie – et de la cohérence dans la stratégie – et vous avez besoin de travailler dur pour être compétitif. Et si vous Je veux gagner des trophées, tout doit aller dans le bon sens.”

Manchester United est en pleine forme depuis le retour de la pause de la Coupe du monde. Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

United est toujours dans les quatre compétitions cette saison – il est en demi-finale de la Coupe Carabao, en quatrième tour de la FA Cup et en éliminatoires de la Ligue Europa. Alors que la fenêtre de transfert de janvier bat son plein, ils ont déjà ajouté l’attaquant néerlandais Wout Weghorst à l’équipe avec un prêt de six mois et Ten Hag a déclaré vendredi que le club renforcerait l’équipe si le bon joueur devenait disponible.

Bien que Ten Hag pense que le club va certainement dans la bonne direction pour se battre constamment pour le titre de champion – ayant remporté la Premier League pour la dernière fois il y a dix ans – il a émis une note de prudence en disant qu’il n’y a pas de place pour la complaisance. sur le terrain au risque de prendre du retard sur leurs rivaux.

“Je suis assez convaincu du processus [at Manchester United]”, a ajouté Ten Hag. “Je pense que nous sommes [heading] dans la bonne direction, mais cela signifie également que nous devons beaucoup nous améliorer si nous voulons concourir à l’avenir pour les premières places, car la concurrence sera vraiment difficile.”

– La détermination de Weghorst lui a valu une chance à Man Utd

United transpire sur la forme physique de Diogo Dalot avant son voyage à Arsenal, tandis qu’Anthony Martial est également incertain. Si Dalot ne parvient pas à se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers, alors Aaron Wan-Bissaka devrait continuer à l’arrière droit.

Le joueur de 25 ans semblait être figé à Old Trafford après avoir lutté contre la forme, la maladie et les blessures. Il n’a joué que quatre minutes en Premier League jusqu’à la Coupe du monde, mais depuis la pause de la mi-saison, sa forme s’est épanouie et a impressionné Ten Hag.

“Il reprend l’entraînement et il fait de bons progrès depuis le début de la saison jusqu’à maintenant”, a déclaré Ten Hag à propos de Wan-Bissaka. “Il était dans une mauvaise situation parce qu’il n’était pas en forme – il a eu beaucoup de blessures, quelques maladies en première mi-temps jusqu’en novembre.

“Les choses ont changé après la pause, ou pendant la pause. Il a bien travaillé en pré-saison avant la seconde mi-temps [of the season], il a bien travaillé au camp d’entraînement et il a eu de bonnes performances dans les matchs et a bien progressé. Il était l’un de nos meilleurs joueurs contre Crystal Palace.”