Ole Gunnar Solskjaer a fait une grande partie de la « voie de Manchester United » depuis sa prise de fonction il y a deux ans.

Le rythme, la puissance et la passion sont des qualités que Solskjaer a utilisées pour décrire l’équipe de United qu’il envisage, dans le moule des équipes conquérantes dans lesquelles il a joué sous Sir Alex Ferguson.

L’ancien attaquant de United Solskjaer est convaincu que l’équipe qu’il construit a ces célèbres traits offensifs, mais un coup d’œil à leur forme à domicile en championnat cette saison suggérerait le contraire.

En six matchs de championnat à Old Trafford cette saison, United n’a gagné qu’une seule fois, marqué une fois en jeu ouvert et n’a pas réussi à marquer dans trois de ces rencontres.

Si tel est le cas pour United, alors il y a eu un déclassement monumental des normes et des attentes dans l’ère post-Ferguson, comme l’illustre cet affichage insipide de derby.

Solskjaer, cependant, voit les choses différemment, affirmant que les adversaires arrivent à Old Trafford avec la seule intention d’éviter la défaite, ce qu’il voit comme une preuve de la progression de son équipe.

Essayez de dire cela à Crystal Palace, qui en a marqué trois à United le jour de l’ouverture de la saison, ou à Tottenham, qui en a pillé six, ou, en fait, à Arsenal, qui a gagné par un but solitaire.

United a peut-être marqué plus de buts que la saison dernière à ce stade, comme Solskjaer tenait à le souligner, mais à moins qu’il n’y ait une amélioration spectaculaire de leur forme à domicile, ils peuvent oublier une finition parmi les quatre premiers et un retour en Ligue des champions, après la semaine dernière. sortie douce de la compétition.