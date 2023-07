Man Utd cible Kolo Muani sur Hojlund en raison de frais – sources

Manchester United est prêt à intensifier son intérêt pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani, craignant qu’Atalanta ne transige sur sa valorisation de Rasmus Hojlundont déclaré des sources à ESPN.

United a tourné son attention vers la signature d’un avant-centre après avoir conclu un accord avec le gardien de l’Inter Milan André Onana.

Hojlund est une cible clé, mais Atalanta veut au moins 70 millions d’euros (78,6 millions de dollars) – une valorisation qui, selon United, n’est pas un reflet juste pour le joueur de 20 ans qui est au début de sa carrière.

L’international danois a marqué neuf buts en 32 matchs de Serie A la saison dernière et n’a pas encore atteint 100 apparitions seniors depuis ses débuts à Copenhague lors de la campagne 2020-21.

Des sources ont déclaré à ESPN que United testerait la résolution d’Atalanta avec une offre, mais le club travaille également sur un transfert potentiel pour Kolo Muani.

DATES DE DÉBUT 2023-24 Bouclier communautaire FA 6 août La Premier League commence 12 août La Liga commence 12 août La Ligue 1 commence 12 août Super Coupe de l’UEFA 16 août La Bundesliga commence 18 août La Serie A commence 19 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 31 août La fenêtre de transfert se ferme 1er septembre La phase de groupes de l’UCL commence 19 septembre

Le joueur de 24 ans est en haut de la liste des options du manager Erik ten Hag après avoir marqué 23 buts pour Francfort la saison dernière.

United, quant à lui, espère qu’Onana pourra voyager avec l’équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis, qui commence à New York jeudi.

L’accord avec l’Inter vaut 51 millions d’euros et 4 millions d’euros supplémentaires en suppléments et le club s’efforce d’organiser un examen médical et de signer les documents le plus rapidement possible.

Les conditions personnelles avec Onana ont déjà été convenues et l’international camerounais, qui a travaillé avec Ten Hag pendant leur séjour à l’Ajax, signera un contrat de cinq ans jusqu’en 2028 avec une option d’un an supplémentaire.

United disputera son premier match aux États-Unis samedi face à Arsenal dans le New Jersey. Si l’accord pour Onana n’est pas signé à temps, le joueur de 27 ans rejoindra l’équipe lors de sa prochaine étape à San Diego.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’avec l’annonce imminente de l’accord pour Onana, Dean Henderson a été autorisé à entamer des négociations avec Nottingham Forest sur un déménagement permanent au City Ground.

Les pourparlers devraient s’intensifier à la fin de cette semaine avant un déménagement proposé de 20 millions de livres sterling.