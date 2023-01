Man Utd cible Jurrien Timber de l’Ajax | Eden Hazard pourrait-il rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ? – Discussion papier | Nouvelles du centre de transfert

Tous les top stories et rumeurs de transfert des journaux du dimanche…

LE SOLEIL LE DIMANCHE

Erik ten Hag a donné à ses dépisteurs de Manchester United une douzaine de noms des Pays-Bas qu’il souhaite qu’ils examinent, le défenseur de l’Ajax Jurrien Timber restant l’une de ses principales cibles.

Les joueurs en colère de Manchester City, dont Jack Grealish, et les membres du personnel ont affronté l’arbitre Stuart Attwell dans le tunnel à propos de l’égalisation controversée du derby de Bruno Fernandes à Old Trafford.

Bournemouth prépare une offre de 50 000 £ par semaine pour tenter d’inciter l’attaquant Antoine Semenyo à rejoindre le club de Bristol City ce mois-ci.

Les Blackburn Rovers souhaitent recruter le jeune attaquant de Leeds United Joe Gelhardt pour donner un coup de pouce à leur promotion.

West Ham a rejoint la liste des clubs intéressés par la starlette de Dundee United Rory McLeod, qui a déjà fait sept apparitions seniors à l’âge de 16 ans.

Deux clubs saoudiens pourraient s’affronter dans le but de signer Lionel Messi, Al-Hilal et Al-Ittihad étant potentiellement disposés à verser 306 millions de livres sterling par an pour le vainqueur de la Coupe du monde.

L’ATHLÉTIQUE

Arnaut Danjuma est revenu au Royaume-Uni pour parler à des clubs de prêt potentiels de Premier League après que Villarreal lui ait donné la permission de demander un transfert en janvier.

COURRIER LE DIMANCHE

Chelsea, l’Inter Milan et Arsenal semblent manquer un accord en janvier pour le milieu de terrain de Valence Yunus Musah, qui ne devrait pas quitter le club espagnol avant l’été au plus tôt.

Eden Hazard aurait eu des entretiens avec l’entraîneur-chef d’Al-Nassr, Rudi Garcia, pour rejoindre Cristiano Ronaldo au club saoudien.

Le gardien rennais Steve Mandanda devrait suivre Hugo Lloris de Tottenham à la retraite du football international après 14 ans à jouer en grande partie comme son remplaçant.

Josef Martinez, l’attaquant le plus titré de la courte histoire d’Atlanta United, devrait quitter le club MLS pour ses rivaux Inter Miami pour un contrat d’un an.

Une entreprise qui gère les investissements du grand sportif Usain Bolt fait l’objet d’une enquête au milieu d’informations selon lesquelles Bolt aurait pu être escroqué de millions de livres.

EXPRESS DU DIMANCHE

Arsenal a été laissé panser ses blessures avec Mykhaylo Mudryk maintenant prêt à rejoindre ses rivaux Chelsea, et pourrait revenir aux cibles estivales Yeremy Pino et Moussa Diaby de Villarreal et Bayer Leverkusen respectivement.

Les supporters de l’arrière de la Ligue nationale, Scunthorpe United, ont provoqué une brève pause dans le jeu en envahissant le terrain lors de leur défaite 2-0 à domicile contre Woking pour protester contre l’actuel propriétaire Peter Swann, qui cherche à vendre le club.

MIROIR DU DIMANCHE

Le défenseur d’Everton, Yerry Mina, s’est disputé avec des fans dans la rue à l’extérieur de Goodison Park après la défaite de samedi contre Southampton, tandis que des supporters ont également bloqué la voiture d’Anthony Gordon.

Liverpool pourrait être tenté de renouveler son intérêt pour le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves, son contrat étant entré dans ses 18 derniers mois.

Noni Madueke pourrait être le prochain joueur à rejoindre la nouvelle équipe de Chelsea, le PSV cherchant déjà un remplaçant pour son ailier évalué à 40 millions de livres sterling.

TÉLÉGRAPHE DU DIMANCHE

Owen Farrell devrait être nommé capitaine anglais de Steve Borthwick pour les Six Nations, maintenant que les craintes de suspension ont été dissipées. Courtney Lawes devrait également être nommée dans l’équipe lorsqu’elle sera confirmée lundi, mais la participation d’Henry Slade est mise en doute après son expulsion samedi alors qu’il jouait pour les Chiefs d’Exeter.

Les Leicester Tigers ajouteront probablement Danny Wilson à leur personnel d’arrière-boutique pour le reste de la saison, l’ancien entraîneur-chef des Glasgow Warriors rejoignant les Harlequins cet été.

L’Espagne est devenue la favorite pour accueillir la Ryder Cup 2031 avec la PGA Catalunya en tête de file, qui comprend également le London Club et des projets à Luton et Bolton.

COURRIER DU DIMANCHE

La cible celtique Cho Gue-sung veut retarder son départ de Jeonbuk Hyundai Motors jusqu’à l’été en raison de préoccupations concernant sa propre forme physique.