Man Utd cherche un accord avec Mount malgré les pourparlers de vente – sources

Manchester United va de l’avant avec une offre pour signer Mason Mount malgré l’incertitude persistante sur la propriété du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Le conseil d’administration, dont les coprésidents Joel et Avram Glazer, ont donné le feu vert pour poursuivre Mount, qui devrait quitter Chelsea cet été.

United pense pouvoir gagner la course à la signature du milieu de terrain anglais, ont déclaré des sources à ESPN, bien que les premières enquêtes aient suscité des inquiétudes quant à la valorisation de Chelsea.

Mount a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge et les négociations sur un nouvel accord sont au point mort.

Il y a de l’optimisme quant à la possibilité de conclure un accord pour le joueur de 24 ans, mais des sources ont déclaré à ESPN que le manager Erik ten Hag s’inquiète de plus en plus du reste de ses plans de transfert d’été, en partie parce qu’il reste dans l’ignorance de combien d’argent est disponible pour les nouveaux joueurs.

Les Glazers envisagent des offres de rachat du milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et de l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim, tandis que Ten Hag, selon des sources, dispose de peu d’informations sur l’évolution du processus de vente.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ratcliffe et Sheikh Jassim ont des équipes de direction en place si leurs offres sont acceptées, mais toute transition prendra probablement du temps. La prochaine étape serait que Raine Group, la banque d’affaires travaillant pour le compte des Glazers, nomme un soumissionnaire privilégié.

La priorité de Ten Hag cet été est de signer un attaquant établi – idéalement Harry Kane – mais il est prêt à passer de l’attaquant de Tottenham si les pourparlers ne progressent pas assez rapidement.

En plus d’un milieu de terrain et d’au moins un attaquant, Ten Hag aimerait également qu’un nouveau gardien de but concoure pour la place de n ° 1 avec David De Geaqui est sur le point de signer un nouveau contrat, mais il y a des points d’interrogation quant aux fonds qui seront disponibles.

Pendant ce temps, Fred a dit qu’il parlerait à Tan Hag avant de décider de son avenir. Le milieu de terrain brésilien a encore un an sur son contrat mais a glissé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford suite aux arrivées de Casemiro et Christian Eriksen l’été dernier.

Des sources ont déclaré à ESPN que United était ouvert aux offres pour Fred, ainsi que Harry Maguire, Anthony Martial, Scott McTominay, Dean Henderson, Anthony Elanga, Eric Bailly et Alex Telles.

« Bien sûr, je veux toujours jouer, aider mon équipe », a déclaré Fred après la défaite en finale de la FA Cup contre City.

« Je ne sais toujours pas [about the future], je dois parler avec ma famille. Il me reste encore un an dans mon contrat ici. C’est maintenant le temps des vacances et une bonne occasion de se reposer. Je vais parler à mon staff, au club et voir quelle est la décision de chacun. »

« Je dois aussi parler avec Ten Hag, c’est le manager et la conversation doit impliquer tout le monde. Nous devons voir comment la saison prochaine se déroulera.

« Je veux être important, je veux aider l’équipe, donc on verra. Mais j’ai toujours été et je suis toujours très heureux à Manchester United. »