Man Utd cherche “toujours” à recruter plus de joueurs

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que le club chercherait des opportunités pour améliorer son équipe avec de nouvelles signatures dans la fenêtre de transfert de janvier.

United a signé l’attaquant Wout Weghorst et le gardien Jack Butland dans la fenêtre de transfert de janvier jusqu’à présent, et Ten Hag a déclaré que s’il avait la chance d’améliorer son équipe, il la saisirait.

“En tant que Manchester United, vous devez toujours chercher des solutions et chercher mieux [players] et c’est ce que nous ferons”, a-t-il déclaré. “Nous ferons nos recherches et s’il y a des opportunités, nous devrons y aller.”

Ten Hag ne met pas de calendrier sur le retour de blessure de Jadon Sancho après que l’international anglais ait participé à l’entraînement de la première équipe plus tôt dans la semaine.

Sancho, 22 ans, a repris l’entraînement de la première équipe avant leur match nul 1-1 en milieu de semaine avec Crystal Palace, suscitant l’espoir qu’il approchait de son retour à United.

Il n’a pas joué depuis octobre et a raté le camp d’entraînement de United en Espagne pendant la Coupe du monde, se rendant plutôt aux Pays-Bas pour participer à un programme d’entraînement individuel.

Erik ten Hag a laissé entendre que Manchester United n’avait pas fini de recruter des joueurs dans la fenêtre de transfert. Photo de Manchester United/Manchester United via Getty Images

S’exprimant le 5 janvier, Ten Hag a déclaré que Sancho n’était pas suffisamment en forme pour reprendre l’action, tout en suggérant également que le problème n’était pas simplement physique.

Bien que Sancho ait franchi une nouvelle étape pour devenir disponible pour la sélection en revenant à l’entraînement de la première équipe, Ten Hag ne le précipite pas.

Lorsqu’on lui a demandé quand il rejouerait, Ten Hag a répondu: “Je ne peux pas répondre à la question, il passe à l’étape suivante. C’est vrai, mardi était la première fois qu’il revenait à l’entraînement en équipe, mais l’entraînement en équipe est l’entraînement final avant un jeu. Nous allons prolonger cela dans les jours et les semaines à venir et procéder étape par étape.”

United, troisième, se rendra dimanche au leader Arsenal, cherchant à réduire la différence de huit points entre les deux équipes.

Ten Hag ne serait pas tiré au sort si Diogo Dalot ou Anthony Martial seraient disponibles pour la sélection après que les deux aient raté leur tirage au sort en milieu de semaine au Crystal Palace.

Casemiro manquera le match après avoir décroché son cinquième carton jaune de la saison lors de leur match nul contre Palace mercredi. Mais Ten Hag est optimiste quant à la réduction de l’avance d’Arsenal lorsque les deux équipes se rencontreront aux Emirats.

“Au moment où nous les avons joués, vous pouviez déjà voir que le style d’entraîneur du manager travaillait depuis longtemps dans l’équipe”, a déclaré Ten Hag à propos d’Arsenal. “Vous pouviez voir de bonnes structures dans l’équipe et elles se sont améliorées dans la première moitié de la saison. Ils ont un très bon esprit dans l’équipe.

“Nous savons quoi faire, mais nous devons être vraiment bons. Nous avons besoin d’une très bonne performance et si nous le faisons, nous avons de bonnes chances de sortir de cette performance, un bon résultat.

“Il est évident qu’ils sont dans une très bonne course et qu’ils méritent la position où ils se trouvent actuellement. C’est une très bonne structure – ils jouent avec une bonne mentalité, une attitude gagnante dans l’équipe. C’est pourquoi ils sont en tête de la ligue. Ils sont sur une belle course et c’est à nous de mettre fin à cette course et nous ferons tout pour y parvenir.”

United a condamné Arsenal à sa seule défaite en Premier League cette saison lorsque l’équipe de Ten Hag s’est imposée 3-1 à Old Trafford en septembre.