Man Utd cherche des alternatives à Osimhen

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd rechigne au transfert d’Osimhen

Manchester United reste intéressé par Victor Osimhen mais évaluent des options alternatives après que Napoli a révélé sa dernière évaluation, selon Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

L’équipe de Serie A recherche une somme supérieure à 100 millions d’euros si elle accepte de transférer l’attaquant de 24 ans, et la hiérarchie d’Old Trafford ne veut actuellement pas répondre à ses demandes.

Le manager de United, Erik ten Hag, reste à la recherche d’un attaquant après la séparation du club avec Cristiano Ronaldo en novembre dernier, le dernier indiquant qu’Osimhen figure sur leur liste restreinte d’options potentielles. Les Red Devils ont également été liés au talisman de Tottenham Hotspur Harry Kanemais il est signalé qu’ils examineront d’abord les solutions disponibles à moindre coût.

Osimhen, un international nigérian, est resté dans une forme impressionnante cette saison, contribuant à 16 buts en 15 matches de Serie A, aidant Gli Azzuri dans une avance de 12 points en tête du classement de Serie A.

Manchester United s’intéresse à Victor Osimhen mais évalue des alternatives après que Napoli a révélé sa dernière évaluation. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

– Weston McKennie suscite l’intérêt des dirigeants de la Premier League, Arsenal, révèle Gazzetta dello Sport. La Juventus serait prête à envisager des offres pour le milieu de terrain américain de 24 ans dans la région de 25 millions d’euros, mais McKinnie a jusqu’à présent rejeté les demandes d’Aston Villa, Fulham et AFC Bournemouth. Avec l’intention de ne quitter l’Allianz Stadium que si un club de haut niveau appelle, McKennie pourrait être persuadé de passer au nord de Londres.

– Chelsea a fait son offre d’ouverture pour signer Malo Gustoécrit Marché du pied. On comprend que Lyon n’a aucun intérêt à se séparer du défenseur de 19 ans, mais la dernière en date indique que l’équipe de Premier League est toujours prête à tester les eaux alors que l’entraîneur Graham Potter cherche à décrocher un arrière droit. Gusto a effectué 15 titularisations en Ligue 1 cette saison.

– Des pourparlers avancés ont lieu entre Bournemouth et Villarreal pour Nicolas Jacksoncomprend Fabrice Romano. L’attaquant de 21 ans aurait déjà convenu de conditions personnelles avec les Cherries avant un transfert potentiel qui devrait valoir environ 25 millions d’euros. Southampton a également été lié à l’international sénégalais.

– Naouirou Ahamada est sur le point d’obtenir un déménagement à Crystal Palace, rapporte le Sportif. L’entraîneur Patrick Vieira a tenu à recruter un milieu de terrain ce mois-ci, et il semble qu’il ait identifié l’international jeune de 20 ans de Stuttgart et de France comme une cible clé. Les Eagles sont également intéressés par des mouvements pour Aaron Wan-Bissaka et Conor Gallaghermais il est entendu qu’il est peu probable que ceux-ci se matérialisent en janvier.

– Brighton est en pourparlers pour signer le défenseur du Shakhtar Donetsk Mykola Matviyenkoselon le Courrier quotidien. Les Seagulls ont récemment intensifié leur intérêt pour le joueur de 26 ans, qui souhaite déménager au stade Amex, et son club recherche une redevance d’environ 20 millions de livres sterling. Il a remporté 54 sélections pour l’équipe nationale ukrainienne.