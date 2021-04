La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Les clubs encerclent le Belotti de Turin

Torino est loin d’être désireux de décharger son attaquant vedette Andrea Belotti, mais les derniers rapports de Tuttosport indiquent qu’ils auront une bataille massive entre les mains pour garder la main sur le joueur de 27 ans.

L’Italien a été un interprète constant pour Il Toro, avec 12 buts en Serie A et six passes décisives à son actif ce trimestre, qui a suscité l’intérêt de l’Italie et de l’étranger.

En Serie A, l’AC Milan, Naples, la Roma, la Fiorentina et l’Internazionale étudient tous la possibilité de recruter le capitaine torino. Milan vise à faire venir l’attaquant depuis des années et n’a pas encore perdu espoir, Naples et la Roma cherchent à trouver des remplaçants pour Sèche Mertens et Edin Dzeko respectivement. De plus, la Fiorentina est incertaine sur Dusan Vlahovicl’avenir de l’Inter, alors que l’Inter a le même problème avec Lautaro Martinez et Romelu Lukaku.

À l’étranger, les équipes de Premier League Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur ont toutes surveillé en permanence sa situation, ce qui est toujours en cours.

Pendant ce temps, l’Atletico Madrid n’a jamais cessé de chercher à faire entrer l’attaquant, tandis que Lyon a maintenant été lié à l’attaquant.

Le directeur technique de Turin, Davide Vagnati, a déclaré: « J’espère que notre capitaine restera toute sa vie. Je le dis avec mon cœur. »

Il semble cependant que Belotti aura plein d’options cet été s’il voit son avenir être ailleurs.

L’attaquant torino Andrea Belotti ne manque pas d’admirateurs en Serie A et à l’étranger. Alessandro Sabattini / Getty Images

PAPIER ROND

– Manchester United est sur le point de faire un pas pour la cible de l’arrière central de longue date Raphaël Varane en été, rapporte le Courrier quotidien, le Français serait prêt à quitter le Real Madrid. Le contrat du joueur de 27 ans avec Los Blancos arrive à sa fin en 2022, mais il est toujours évalué à environ 60 millions de livres sterling, tandis que United pourrait faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain alors qu’il s’efforce de conclure un accord.

– Toujours à Madrid, il y a eu un certain nombre de rapports tourbillonnant autour de l’avenir du Real Lucas Vazquez, et COMME suggèrent maintenant que le Paris Saint-Germain s’intéresse à lui. Le contrat du joueur de 29 ans expire à la fin de cette saison et, pour l’instant, un renouvellement n’a pas encore été négocié. Alors que le Bayern Munich a déjà fait des progrès pour signer l’Espagnol, le PSG cherchera désormais à les défier.

– Barcelone a passé quelques jours à réfléchir à la question de savoir s’il envisagera ou non de signer l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero, et ils ont décidé d’essayer d’y arriver, rapporte sport. Les géants catalans refusent de se battre sur les salaires avec la Juventus, car ils cherchent à réduire leur masse salariale, mais ils se font une option alors que le joueur de 32 ans prend une décision sur son avenir, après qu’il ait été annoncé qu’il quitterait City à la fin de son contrat en juin.

– Aston Villa est prête à recevoir une offre « monstre » pour son gardien argentin Emiliano Martinez, comme cela a été rapporté par Insider du football. On prétend que Manchester United dirige les clubs intéressés à assurer les services du joueur de 28 ans entre les bâtons. Tout cet intérêt vient après l’impressionnante campagne du bouchon suite à son déménagement d’Arsenal à Villa Park l’été dernier.