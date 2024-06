Man Utd, Chelsea et Arsenal pourraient attaquer le Bayern Munich avec six joueurs « à vendre » | Football | sport

Six joueurs du Bayern Munich seraient à vendre.

Cependant, on prétend que les géants de la Bundesliga doivent de toute urgence se débarrasser de leurs joueurs pour équilibrer leurs comptes s’ils veulent soutenir leur nouveau manager.

Manchester United, Arsenal et Chelsea font partie des clubs de Premier League qui pourraient profiter d’un éventuel exode du Bayern Munich cet été. Vincent Kompany serait sur le point de superviser un dégagement lors de sa première fenêtre de transfert en tant que patron du Bayern, avec quelques noms à succès en vitrine.

Et six stars de premier plan auraient été mises en vitrine : Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Noussair Mazraoui.

Arsenal serait à la recherche de renforts offensifs cet été après avoir raté de peu le titre de Premier League pour une deuxième saison consécutive.

Mikel Arteta pourrait tourner son attention vers Coman ou ramener Gnabry à l’Emirates Stadium 12 ans après avoir obtenu son diplôme de l’académie de Hale End.

L’un ou l’autre joueur offrirait une option offensive polyvalente pour rivaliser avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, à l’instar de Leandro Trossard.

Coman et Gnabry pourraient également être des options pour United s’ils ratent la signature de l’ailier droit de Crystal Palace Michael Olise cet été.