Man Utd, Chelsea, Barcelone pour le Mexicain Alvarez

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd regarde Alvarez du Mexique

Manchester United a rejoint la liste des meilleurs clubs qui lorgnent sur le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam Edson Alvarez avec Chelsea et Barcelone gardant également un œil sur le milieu de terrain vedette du Mexique, selon Calciomercato.

Alvarez était fortement lié à un déménagement à Chelsea en août, des sources ayant déclaré à ESPN que les Blues avaient fait une offre de 50 millions d’euros pour le signer avant la date limite de transfert estivale. Cette offre a été rejetée par l’Ajax, mais il semble maintenant que Chelsea devrait faire face à beaucoup plus de concurrence pour sa signature lorsque la fenêtre d’hiver s’ouvrira.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déjà acquis les deux Antoine et Lisandro Martinez de son ancien club, et cela pourrait donner un avantage aux Red Devils avec deux des anciens coéquipiers d’Alvarez qui passent à Old Trafford.

Des rapports récents ont également indiqué que Barcelone voit Alvarez – qui a fait 18 apparitions pour l’Ajax cette saison et devrait ancrer le milieu de terrain mexicain à la Coupe du monde – comme un futur successeur potentiel pour Sergio Busquets.

La star de l’Ajax et du Mexique, Edson Alvarez, a de nombreux autres grands clubs qui le regardent. Perry van de Leuvert/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Antonio Silva semble susciter plus d’intérêt de toute l’Europe, Chelsea gardant un œil sur le défenseur de Benfica, âgé de 18 ans, selon Fabrice Romano. Chelsea aime aussi le RB Leipzig Josko Gvardiol alors que les Bleus restent sur le marché pour un défenseur central. Silva a marqué le premier but mardi soir alors que Benfica battait la Juventus 4-3 en Ligue des champions.

– Barcelone ne pourra pas concourir pour la signature de la jeune star brésilienne Endrick jusqu’à l’été prochain, rapporte sport. La Blaugrana se concentrent actuellement sur d’autres domaines de leur équipe pour s’améliorer, et bien qu’ils maintiennent leur intérêt pour l’attaquant de Palmeiras, âgé de 16 ans, il semble qu’ils ne participeront à aucune course dans la fenêtre de transfert de janvier. Il a récemment été lié au Paris Saint-Germain.

– Arsenal a reçu un coup de pouce dans sa poursuite du Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudryk. S’exprimant sur un transfert potentiel au club du nord de Londres, l’attaquant de 21 ans révélé à CBS qu’il ne pouvait pas refuser l’opportunité de rejoindre l’équipe de Mikel Arteta s’ils concluaient un accord pour ses services. La partie ukrainienne chercherait à payer plus de 60 millions d’euros pour se séparer de lui.

– Chelsea envisage une proposition pour Newcastle United hors concours Bruno Guimarães sur le marché des transferts de janvier, selon Objectif. Le milieu de terrain de 24 ans a été une star pour Newcastle cette saison, qui a également été lié au Real Madrid. Il est rapporté que les Magpies cherchent à lui proposer un nouveau contrat à St. James ‘Park pour éloigner l’intérêt des autres clubs.

– La Juventus pourrait avoir du mal à battre Arsenal pour la signature du milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savicrapports Calciomercato. Arsenal serait en train de préparer une offre de 60 millions d’euros comprenant Albert Sambi Lokonga dans un effort pour amener Milinkovic-Savic de Rome à Londres, et le dernier indique que les Gunners mènent le Bianconeri dans la course pour signer l’international serbe de 27 ans.