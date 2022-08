Man Utd battu par Brentford alors que Man City et Arsenal maintiennent un départ parfait

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Manchester United a subi une embarrassante raclée 4-0 de Brentford pour sombrer au fond de la Premier League samedi, tandis que Manchester City est arrivé en tête alors que les champions ont battu Bournemouth 4-0.

Arsenal a également un maximum de six points en deux matchs après que Gabriel Jesus a joué dans leur victoire 4-2 contre Leicester.

Alors que la flambée des températures à travers l’Angleterre signifiait l’introduction de pauses dans l’eau lors de tous les matchs de Premier League de ce week-end, United a fondu en première mi-temps dans l’ouest de Londres pour poursuivre le départ cauchemardesque d’Erik ten Hag en tant que manager.

Les Red Devils étaient menés 4-0 après seulement 35 minutes alors que Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee et Bryan Mbuemo ont mis les hommes de Ten Hag à l’épée.

Cristiano Ronaldo a été sélectionné dans la formation de départ de l’entraîneur néerlandais après avoir commencé la défaite 2-1 du week-end dernier contre Brighton sur le banc, mais plutôt que de voler à la rescousse, sa présence n’a fait qu’aggraver les problèmes de United.

United a maintenant perdu sept matchs de championnat consécutifs à l’extérieur pour la première fois depuis 1936.

– La ville ‘peut monter d’un niveau’ –

Erling Haaland n’a pas réussi à marquer lors de ses débuts à domicile pour City, mais le Norvégien a montré qu’il y avait plus dans son jeu que des buts alors qu’il utilisait sa force avant de glisser à Ilkay Gundogan pour ouvrir le score à l’Etihad.

Kevin De Bruyne a ensuite occupé le devant de la scène avec une finition scintillante avec l’extérieur de son pied droit pour trouver le coin le plus éloigné avant que le Belge ne devienne le fournisseur de Phil Foden pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps.

“Je pense que nous pouvons monter d’un niveau”, a prévenu De Bruyne. “Mener 3-0 assez rapidement, c’est facile.”

City s’est calmé après la pause mais a ajouté à son avance à 11 minutes de la fin lorsque Jefferson Lerma a transformé le centre de Joao Cancelo dans son propre filet.

L’arrivée de Haaland à City a été l’un des facteurs à l’origine du départ de Jesus et le Brésilien ressemble déjà à une bonne affaire pour les Gunners alors qu’il a marqué ses débuts à domicile avec deux buts et deux passes décisives pour maintenir le départ parfait d’Arsenal.

Jesus a souvent été déployé dans des zones plus larges par le patron de City, Pep Guardiola, mais a été amené à Arsenal pour être le numéro neuf alors qu’il vise à obtenir une place à la Coupe du monde plus tard cette année avec des matchs réguliers en tant qu’avant-centre.

“J’apprécie vraiment de jouer le numéro neuf pour Arsenal”, a déclaré Jesus. “Je n’étais pas content à City, mais je voulais juste jouer.”

Le joueur de 25 ans a montré son sens du but avec un somptueux jeton sur Danny Ward pour briser la résistance de Leicester et a doublé son score en rentrant un corner au poteau arrière.

Deux fois Leicester a reçu une bouée de sauvetage par les erreurs d’Arsenal grâce au but contre son camp de William Saliba et à la frappe de James Maddison qui s’est tortillée sous Aaron Ramsdale.

Cependant, dans les deux cas, les hommes de Mikel Arteta ont riposté rapidement pour rétablir une avance de deux buts grâce à Granit Xhaka et Gabriel Martinelli.

– Gerrard bat Lampard –

Steven Gerrard a remporté son premier affrontement managérial avec l’ancien coéquipier anglais Frank Lampard alors qu’Aston Villa battait Everton 2-1.

Les buts de Danny Ings et Emi Buendia ont atténué la pression sur l’ancien capitaine de Liverpool après une série de deux victoires lors de leurs 12 matchs précédents remontant à la saison dernière.

Cependant, Villa a dû survivre à une finition nerveuse car le but contre son camp de Lucas Digne a donné de l’espoir à Everton avant qu’Emi Martinez ne refuse à deux reprises Anthony Gordon.

Leeds a raté l’occasion de rejoindre City et Arsenal avec six points, prenant une avance de 2-0 à Southampton.

Le doublé de Rodrigo a mis les visiteurs aux commandes à St. Mary’s, mais les buts de Joe Aribo et Kyle Walker-Peters ont peut-être sauvé le travail de Ralph Hasenhuttl après que des informations cette semaine aient suggéré qu’il pourrait être le premier limogeage de Premier League de la saison.

Brighton et Newcastle n’ont pas réussi à tirer parti de leurs départs impressionnants le week-end dernier, car les deux ont raté de nombreuses occasions lors d’un match nul 0-0 à l’Amex.

C’était également sans but entre les Wolves et Fulham à Molineux après qu’Aleksandar Mitrovic ait vu un penalty tardif sauvé par Jose Sa dans le but de l’équipe à domicile.