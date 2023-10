Man Utd attend l’accord avec Sir Jim Ratcliffe, mais la « fin de partie » est en vue avant la réunion du conseil d’administration de jeudi | Actualités footballistiques

Il est peu probable que l’accord proposé par Sir Jim Ratcliffe pour acquérir une participation minoritaire dans Manchester United soit ratifié lors de la réunion du conseil d’administration de jeudi.

Ratcliffe devrait acheter 25 pour cent du club de Premier League pour 1,3 milliard de livres sterling dans le cadre d’un accord qui donnerait à sa société, INEOS, le contrôle des opérations footballistiques de Man Utd.

« C’est un accord très compliqué mais je pense que c’est pour cela que cela prend un peu plus de temps que prévu », a déclaré Actualités Sky Sports le journaliste en chef Kaveh Solhekol. « Nous approchons de la fin du jeu et je pense que Sir Jim Ratcliffe achètera au moins une participation minoritaire pour commencer. »

Une autre indication que l’accord de Ratcliffe avec United se rapproche est un rapport de Bloomberg qui affirme qu’INEOS tiendra une conférence téléphonique de mise à jour du crédit lundi à 15 heures pour informer les actionnaires. L’entreprise pétrochimique ne fait aucun commentaire.

Qui sont les membres du conseil d’administration de Man Utd ? Joel Glazer – coprésident exécutif et directeur

Avram Glazer – coprésident exécutif et directeur

Kevin Glazer – réalisateur

Bryan Glazer – réalisateur

Darcie Glazer – réalisatrice

Edward Glazer – réalisateur

Richard Arnold – président-directeur général et administrateur

Cliff Baty – directeur financier et directeur

Patrick Stewart – directeur juridique et directeur

Robert Leitao – administrateur indépendant

Manu Sawhney – administrateur indépendant

John Hooks – administrateur indépendant

La réunion du conseil d’administration de Manchester United jeudi est une pratique courante et n’a pas été convoquée pour discuter spécifiquement de cet accord. Ils sont généralement en partie virtuels car la famille Glazer est basée aux États-Unis.

Il est également peu probable qu’une solution soit trouvée à l’examen stratégique qui a déclenché la longue course aux rachats impliquant Ratcliffe et Sheikh Jassim après son annonce en novembre dernier.

Riath Al-Samarrai du Daily Mail examine les dernières mises à jour concernant les tentatives de Sir Jim Ratcliffe de conclure un accord avec la famille Glazer



La candidature qatarie dirigée par Cheikh Jassim s’est retirée du processus le week-end dernier, huit mois après avoir initialement annoncé son intention d’acheter Man Utd. On pense que c’était la seule offre pour 100 pour cent du club.

Chronologie du processus de rachat de Man Utd 22 novembre 2022 : Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées.

Les Glazer confirment qu’ils sont ouverts à une vente mais affirment que d’autres options « y compris de nouveaux investissements » seront envisagées. 17 février 2023 : Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club.

Sir Jim Ratcliffe et Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani font des offres rivales pour le rachat de Man Utd. Le Qatari veut acheter 100 pour cent du club. 18 février 2023 : Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd.

Le hedge fund américain Elliott Management dépose une proposition d’investissement à Man Utd. 28 février 2023 : Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling.

Les vitriers se sont séparés lors de la vente après que les offres n’ont pas atteint une valorisation de 6 milliards de livres sterling. 5 mars 2023 : Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme.

Sheikh Jassim et Ratcliffe passent à l’étape suivante du processus avec un soumissionnaire anonyme. 10 mars 2023 : Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd.

Elliott Management passe à la deuxième étape du processus de vente de Man Utd. 16 et 17 mars 2023 : Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart.

Le groupe qatari et Sir Jim Ratcliffe rencontrent Raine Group à Old Trafford avant d’avoir accès à des informations financières détaillées. Cheikh Jassim reste à l’écart. 22 mars 2023 : Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite.

Raine prolonge la date limite pour les deuxièmes offres après les demandes de Sheikh Jassim et Ratcliffe. Elliott Management a fait une offre de participation minoritaire avant la date limite. 23 mars 2023 : Ratcliffe fait sa deuxième offre.

Ratcliffe fait sa deuxième offre. 24 mars 2023 : Cheikh Jassim fait sa deuxième offre.

Cheikh Jassim fait sa deuxième offre. 11 avril 2023 : Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril.

Les Glazer portent le processus de vente à un troisième tour, les parties intéressées étant invitées à soumettre leurs offres finales d’ici la fin avril. 28 avril 2023 : Cheikh Jassim réalise une offre record du monde. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite.

Cheikh Jassim réalise une offre record du monde. Ratcliffe fait également son offre avant la date limite. 16 mai 2023 : Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital.

Cheikh Jassim présente une quatrième offre proche de 5 milliards de livres sterling. La proposition d’INEOS valorise Man Utd à un prix plus élevé, mais ne s’applique pas à l’ensemble du club et donnerait à Glazers la possibilité de conserver 20 % du capital. 7 juin 2023 : Cheikh Jassim soumet une cinquième offre améliorée.

Cheikh Jassim soumet une cinquième offre améliorée. 14 octobre 2023 : Cheikh Jassim se retire du processus.

Ratcliffe souhaitait initialement racheter les 69 pour cent des actions des Glazer, mais a accepté de laisser à la famille américaine sa participation majoritaire avant une éventuelle prise de contrôle totale.

Analyse : comment Ratcliffe pourrait prendre le contrôle total de Man Utd

Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« Il s’agit d’une réunion ordinaire du conseil d’administration demain (jeudi). C’est à l’ordre du jour depuis longtemps. La réunion du conseil d’administration n’a pas été convoquée pour discuter ou ratifier un accord spécifique, donc je serais surpris s’il y avait une annonce demain à propos de Sir Jim Ratcliffe achète 25 pour cent de Manchester United.

« L’accord que Ratcliffe essaie de conclure avec la famille Glazer est un accord très, très compliqué car il veut commencer par acheter une participation minoritaire.

« La famille Glazer possède 69 pour cent du club, il faut donc également penser aux 31 pour cent restants des actions qui sont cotées à la Bourse de New York.

« Vous devez probablement conclure un accord pour les actions B détenues par les Glazer et les actions A qui sont cotées à la Bourse de New York. Ensuite, il doit y avoir un accord selon lequel Ratcliffe achète le reste des actions et possède l’ensemble du club. , si c’est ce qu’il veut faire.

« Il doit également y avoir un accord sur son contrôle du côté football de l’opération alors qu’il ne possède que 25 pour cent du club. »