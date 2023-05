Man Utd ajoute Hojlund à la liste de souhaits des attaquants d’été

Ce n’est un secret pour personne que Manchester United a besoin de renforts offensifs cet été. Les Red Devils sont devenus trop dépendants de Marcus Rashford pour les buts au cours de la campagne en cours.

L’avant-centre de Tottenham Hotspur Harry Kane est une cible évidente pour United et son manager Erik ten Hag.

Cependant, il semble que le club cherchera potentiellement à ajouter deux attaquants lors du prochain marché des transferts.

Manchester United surveille Hojlund depuis des mois

Avec peut-être Kane, ten Hag s’intéresse également à Rasmus Hojlund. L’attaquant de l’Atalanta a connu une solide première saison avec le club italien. Il a réussi à marquer 14 buts au total sur la saison dans diverses compétitions tout en ajoutant six passes décisives.

Surnommé par certains experts le « Next Haaland », Hojlund est bon avec le ballon à ses pieds et dans les airs.

L’international danois affiche également déjà des chiffres impressionnants pour son pays. Hojlund a cinq buts en quatre apparitions avec l’équipe senior.

L’attaquant a marqué tous ces scores lors de ses deux derniers départs avec le Danemark. Hojlund a réussi un tour du chapeau lors de son tout premier départ pour la nation en mars contre la Finlande. Il a ensuite suivi cela avec une attelle trois jours plus tard.

Les ajouts ne seront pas bon marché pour le club EPL

L’Atalanta, cependant, n’a fait venir le jeune que l’été dernier et cherchera un gros retour sur investissement s’il vend l’attaquant.

L’équipe de Serie A a payé à Sturm Graz environ 17 millions de dollars pour débarquer Hojlund fin août. Maintenant, Les temps rapporte qu’Atalanta pourrait éventuellement autoriser son attaquant à partir pour un montant d’environ 50 millions de dollars.

Ce ne sera certainement pas bon marché pour United de renforcer sa ligne de front, mais des renforts sont nécessaires. Au début du week-end, les Red Devils n’ont réussi que 51 buts en 35 matches de haut niveau.

C’est le plus bas de toutes les équipes actuellement dans le top sept du tableau de la Premier League. Newcastle et Liverpool, les deux équipes de chaque côté de United ont respectivement inscrit 67 et 70 buts.

Attraper Kane des Spurs sera beaucoup plus difficile que d’obtenir Hojlund. Le club du nord de Londres ne veut pas laisser partir sa superstar cet été. Cependant, les Spurs préféreraient vendre Kane à un club étranger plutôt qu’à un rival national direct tel que United.

Crédit photo : IMAGO / Uk Sports Pics Ltd