Ole Gunnar Solskjaer, un personnage qui a absorbé l’histoire et les traditions de Manchester United, voulait une performance appropriée.

Soixante-trois ans après la catastrophe aérienne de Munich, il voulait honorer ceux qui ont perdu la vie dans la tragédie, honorer ceux dont on se souviendra toujours, jamais oubliés.

Et peu importe les hauts et les bas de ce jeu fascinant, ses joueurs ont rendu Solskjaer fier et c’est tout ce qu’il pouvait demander.

Pas avec leur défense, peut-être, mais ils ont joué d’une manière qui honorait ce que le club a représenté tout au long de son histoire.

Profitez du football, jouez avec un peu de style.

Et qu’est-ce qui aurait pu être plus élégant que Marcus Rashford, le jeune homme qui représente son institution avec une telle distinction, attirant le plus délicieux des croix sur la tête d’Edinson?

Qu’est-ce qui aurait pu être plus élégant que l’en-tête du manuel de Cavani?

Quoi de plus élégant qu’un but de Bruno Fernandes marqué avec tout l’éclat et l’arrogance d’un Eric Cantona?