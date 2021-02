Manchester United ne devrait pas «brandir le drapeau blanc» selon Micah Richards après qu’Ole Gunnar Solskjaer ait affirmé qu’ils n’étaient pas des prétendants au titre.

Les Red Devils ont fait match nul le week-end dernier alors que Dominic Calvert-Lewin obtenait un dernier égaliseur pour Everton.

C’était la troisième fois au cours des cinq derniers matchs de United qu’ils perdaient des points alors que Manchester City continuait de se retirer au sommet.

Solskjaer a déclaré après l’impasse qu’il était trop tôt pour que son équipe soit dans une course au titre car il se concentrait plutôt sur leur développement.

Mais Richards a remis en question sa mentalité compte tenu de leur proximité avec City avant un derby de Manchester le mois prochain.

Il a déclaré au Daily Mail: « Comment Manchester United ne peut-il pas être considéré comme un prétendant au titre? C’est Manchester United! Ils ont cinq points de retard sur City avec 15 matchs à disputer.

«Les équipes s’affrontent au stade Etihad dans trois semaines – tout est possible dans cette saison des plus inhabituelles. Pourquoi agiter le drapeau blanc maintenant?

« Ce n’est pas la manière United de concéder. Je sais que le club est en transition depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite et qu’il y a eu des difficultés pour David Moyes (qui avait la tâche la plus difficile de toutes), Louis van Gaal et Jose Mourinho, mais la nomination de Solskjaer a apporté la stabilité. .