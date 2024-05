Man Utd accepte de recruter un nouvel arrière gauche adolescent pour Ten Hag

Manchester United a accepté de recruter un nouvel arrière gauche pour Erik ten Hag cet été, le joueur lui-même confirmant cette décision sur les réseaux sociaux.

Les Diables Rouges ont eu beaucoup de fausses aubes en ce qui concerne les fenêtres de transfert estivales depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, avec de grands noms arrivant souvent, mais les résultats et les performances sont encore loin d’être suffisants.

Cet été semble cependant être l’un des plus importants de l’histoire de United, avec Sir Jim Ratcliffe cherchant à adopter un nouveau modèle au club, scellant, espérons-le, la signature de Dan Ashworth en tant que directeur sportif de Newcastle United. L’espoir est que cela permette d’identifier de meilleurs joueurs, garantissant ainsi que les signatures décevantes et coûteuses soient remplacées par des recrues à fort potentiel.

Des cibles passionnantes semblent déjà alignées sur tout le terrain, Ten Hag étant censé souhaiter retrouver Frenkie de Jong après avoir travaillé ensemble à l’Ajax. Le milieu de terrain de Barcelone est considéré comme une cible majeure pour le patron de United, même si rien ne garantit qu’il sera aux commandes au début de la saison prochaine.

United a ressenti la colère de Michael Olise lors de son humiliation 4-0 à Crystal Palace la semaine dernière, le Français marquant deux fois à Selhurst Park, et il a également été lié à un transfert estival à Old Trafford. Aston Villa est cependant l’un des clubs offrant une forte concurrence et serait en avance sur les Diables Rouges dans l’ordre hiérarchique.

Même si Andre Onana s’est amélioré dans le but de United après un début difficile au club, il se pourrait également qu’ils lui préparent un remplaçant supérieur. Le buteur de l’Espagne et de la Real Sociedad, Alex Remiro, est une cible signalée, après avoir fait 41 titularisations en Liga et Ligue des Champions cumulées cette saison.

L’arrière gauche dit qu’il a accepté de rejoindre Man Utd



Maintenant, il semble que United ait renforcé ses rangs d’arrière gauche, le jeune Dante Plunkett confirmant sur Instagram qu’un le transfert à Manchester United a été convenu. Plunkett n’est clairement pas un joueur qui a été signé comme partie immédiate de l’équipe première la saison prochaine, mais il est toujours encourageant de voir United attirer de jeunes talents passionnants, recrutant Plunkett après une période d’essai réussie de l’académie d’Aston Villa. .

Trop souvent, dans l’ère post-Ferguson, les Red Devils ont choisi de recruter des joueurs de renom et vieillissants plutôt que des stars pour l’avenir, ce qui a eu un effet négatif sur les progrès du club. Casemiro est un exemple parfait, le Brésilien étant arrivé à Old Trafford pour 70 millions de livres sterling en 2022 à l’âge de 30 ans, et ressemblant désormais à l’ombre de lui-même, commettant des erreurs constantes et devant être vendu pour une énorme perte cet été.

L’espoir est que Plunkett mûrisse à travers le système de jeunesse au fil du temps – il a été pointé du doigt par Unis en point de mire comme quelqu’un à surveiller pour aller de l’avant – et avec Luke Shaw et Tyrell Malacia non sans problèmes de blessures, il pourrait même être recruté plus tôt que prévu.