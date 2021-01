Manchester United aura la chance de gagner des points avec Liverpool en tête de la Premier League en affrontant Aston Villa à Old Trafford le jour de l’An.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est sur une superbe forme qui lui a permis de remporter sept de ses neuf derniers matchs dans l’élite.

Et on croit de plus en plus qu’ils pourraient monter un véritable défi pour le titre pour la première fois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.

Il est peu probable qu’ils aient les choses à leur manière contre Villa, cependant, l’équipe de Dean Smith volant elle-même haut près du sommet du tableau.

L’arrière central uni Victor Lindelof est un doute pour l’affrontement après avoir raté la victoire de mardi contre les Wolves avec un problème de dos.

Mais on pense que l’arrière gauche Alex Telles sera en forme après que Solskjaer ait confirmé que le Brésilien avait été remplacé par Luke Shaw à la mi-temps contre les Wolves pour des raisons tactiques plutôt que pour un problème de blessure.

Marcos Rojo, quant à lui, est toujours aux prises avec une plainte au mollet et n’a pas encore joué cette saison.

Solskjaer n’a peut-être guère d’autre choix que de faire tourner son équipe, compte tenu de la forte congestion de United en janvier.