Man Utd a les dépenses nettes les plus élevées de tous les clubs au cours de la dernière décennie

Manchester United a enregistré les dépenses nettes les plus élevées de tous les clubs au monde au cours de la dernière décennie. Selon une nouvelle étude de l’Observatoire du football CIES, les Diables Rouges sont en tête du classement des clubs de football en affichant une dépense nette de 1,48 milliard de dollars sur cette période. Les dépenses nettes correspondent essentiellement à l’argent total dépensé en transferts, moins les fonds provenant des ventes de joueurs.

La progression de United vers le sommet du classement financier a été alimentée par des transferts intéressants. Paul Pogba, Antony, Harry Maguire, Jadon Sancho et Romelu Lukaku étaient les cinq revenus les plus chers du club entre 2014 et 2023. Le coût combiné de ce quintette était d’environ 489 millions de dollars.

Les Diables Rouges ont cependant réussi à compenser certaines de ces transactions massives par des ventes. Lukaku a été transféré à l’Inter Milan dans le cadre d’un accord de 79 millions de dollars en 2019. Ils ont également collecté environ 115 millions de dollars pour la vente d’Angel Di Maria, Dan James et Morgan Schneiderlin.

Manchester United et l’EPL dominent les dépenses nettes depuis une décennie

Beaucoup s’attendaient peut-être à voir Chelsea en tête du classement. Après tout, les Bleus ont dépensé librement ces dernières années. Ils ont même déboursé le plus d’argent de tous les clubs pour les nouveaux joueurs. Chelsea a dépensé 2,81 milliards de dollars en nouveaux joueurs depuis 2014. Cependant, les Blues ont également récupéré environ 1,7 milliard de dollars en ventes de joueurs.

Avec United et Chelsea, il n’était pas surprenant de voir les clubs de Premier League dominer les tableaux de dépenses. En fait, 13 équipes anglaises de haut niveau constituaient les 20 meilleures équipes au total dans la liste susmentionnée. Arsenal et Manchester City figuraient également dans le top cinq du classement.

Bournemouth a des dépenses nettes plus élevées que le Real Madrid

Cependant, Bournemouth est un élément particulièrement intéressant dans la liste des dépenses. Les Cherries ont actuellement des dépenses nettes d’environ 368 millions de dollars au cours de la dernière décennie. Seuls 16 clubs dans le monde ont dépensé davantage en transferts de joueurs pendant cette période. Étonnamment, le Bayern Munich et le Real Madrid ont tous deux des dépenses nettes inférieures à celles de Bournemouth.

Clubs ayant les dépenses nettes les plus élevées entre 2014 et 2023 :

Manchester United – 1,48 milliard de dollars Chelsea – 1,10 milliard de dollars Paris Saint-Germain – 1,08 milliard de dollars Arsenal – 932 millions de dollars Manchester City – 916 millions de dollars Newcastle – 718 millions de dollars Barcelone – 709 millions de dollars Tottenham Hotspur – 652 millions de dollars AC Milan – 583 millions de dollars West Ham – 564 millions de dollars

