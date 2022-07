Man Utd a infligé un nouveau coup à Ronaldo dans la saga des transferts

La star portugaise espère s’éloigner du club cet été

Les fanatiques de football en Thaïlande devraient être déçus par les informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo manquera le match aller de la tournée de pré-saison de Manchester United.

Les Red Devils s’envolent pour l’Asie du Sud-Est vendredi, mais Ronaldo ne sera pas parmi eux, comme l’a confirmé un porte-parole du club au Manchester Evening News.

“Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de la fête de Manchester United prévue pour notre tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie vendredi. Il a obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole.

“Cristiano reste sous contrat avec Manchester United pour une autre saison et il n’est pas à vendre” il a été ajouté.

L’attaquant portugais ne s’est pas présenté lundi pour le premier jour d’entraînement de pré-saison sous la direction du nouveau patron Erik ten Hag et n’a pas été vu au complexe Carrington du club de toute la semaine.

Citant des raisons familiales acceptées par le club comme étant à l’origine de son absence, ce même problème signifie que Ronaldo se verra accorder un congé supplémentaire alors qu’il a été aperçu dans les installations de l’équipe nationale du Portugal à Lisbonne.

Avant sa non-présentation, Ronaldo a effectivement remis une demande de transfert le week-end dernier en disant au club d’écouter des offres raisonnables pour lui de la part d’équipes rivales dans le but de jouer au football de la Ligue des champions.

Alors que United est catégorique sur le fait que Ronaldo, qui a encore un an à perdre sur un contrat de deux saisons, ne sera pas déchargé, d’autres rapports ont affirmé qu’ils étaient prêts à écouter les offres car ils ne veulent pas garder les 37 ans. -vieux sur leurs livres contre sa volonté.

Chelsea et son nouveau propriétaire Todd Boehly auraient un intérêt concret pour l’ex-star du Real Madrid, bien que le géant allemand du Bayern Munich semble s’être exclu de la course.

“Autant j’apprécie Cristiano Ronaldo comme l’un des plus grands [footballers ever]un transfert ne correspondrait pas à notre philosophie”, la légende et PDG du club, Oliver Kahn, a déclaré à Kicker cette semaine.

Les spéculations sur les transferts et les raisons familiales signalées par Ronaldo signifient qu’il n’y a aucune certitude que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or fera l’étape australienne de la tournée de United non plus.

United affrontera Liverpool à Bangkok le 12 juillet, puis s’envolera vers le sud pour affronter le Melbourne Victory au MCG le 15 juillet, Crystal Palace également à Melbourne le 19 juillet et Aston Villa à Perth le 23 juillet.