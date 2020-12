Ole Gunnar Solskjaer pourrait être tenté d’utiliser l’affrontement de dimanche contre Leeds pour reposer certains de ses défenseurs après avoir reçu un double coup de pouce au bon moment.

Le patron de Man Utd a admis qu’il pourrait devoir envisager des changements dans sa ligne arrière pour alléger la charge sur le couple d’arrière central de premier choix Harry Maguire et Victor Lindelof.

Les deux joueurs ont joué ensemble dans tous les matches de la ligue United sauf un cette saison, Maguire étant toujours présent.

« Victor et Harry ont été très cohérents », a déclaré Solskjaer. « Je pensais aussi qu’ils étaient excellents la saison dernière. Harry a joué le plus de minutes dans le football européen la saison dernière, et je pense qu’il aime jouer.

« Victor mûrit, grandit et s’habitue de plus en plus aux exigences de la Premier League. Ils ont été très cohérents mais ils pourraient en arriver à un point où ils pourraient devoir se reposer. »

La rencontre de dimanche à Old Trafford pourrait être une opportunité idéale, car Solskjaer a Eric Bailly et Axel Tuanzebe en forme et disponibles pour la sélection à nouveau.

Le duo défensif a tous deux soigné de « petites blessures » mais s’est rétabli à temps pour la visite de l’équipe de Marcelo Bielsa.

Alors que Leeds a obtenu des résultats notables cette saison, y compris une victoire 5-2 contre Newcastle en milieu de semaine, le match pourrait représenter la meilleure chance pour Maguire et Lindelof de s’asseoir au milieu de leurs adversaires sous une forme incohérente ces derniers temps.